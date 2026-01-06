הגר"מ צדקה, היום

שעות קודם עצרת מחאה הצפויה להתקיים הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים, כנגד חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות המקודם בימים אלו בכנסת. מי שנמנה על תכנון העצרת ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, תקף בחריפות ראש ישיבה שאמר בשמו דברים כנגד חוק הגיוס.

מוקדם יותר היום, הגיעו צורבה מרבנן אל ראש ישיבת פורת הגאון חכם משה צדקה וסיפרו לו, כי ישנו ראש ישיבה שאמר לתלמידיו, כי הרב צדקה לא מתנגד לגמרי לחוק הגיוס. אחד התלמידים נכנס לרב צדקה והציג בפניו את השאלות. "כיכר השבת" עם השיחה המלאה של הרב. השיחה המלאה שואל: "הוא דיבר עם בחורים בישיבה שלו שהוא שמע שהרב מסכים עם החוק, ויש רק משהו צדדי בו שהרב לא מסכים". 9 ניתוחים ב-3 שבועות: מסע השיקום המטלטל של בחור הישיבה הפצוע נחמן שטרנהרץ | 13:25 הגר"מ צדקה מרים ידו בביטול ומגיב בכעס: "שקרים כאלה". שואל: "רוצים שהרב ידבר איתו".

הגר"מ צדקה: אין לי מה לדבר איתו. תגידו לו ששאלתם אותי וזה שקר וכזב

שואל נוסף: הוא אומר שהרב אמר שהחוק בסדר - רק אסור שיהיה פקחים בישיבות

הגר"מ צדקה: מי שאמר ככה - רשע!

הגר"מ צדקה לשואל: תגיד לו ששאלת אותי, הכחשתי ואני כועס עליו ומקפיד עליו, ככה תגיד לו. יכולים אנשים להגיד כל מיני שקרים... איזו מן רשעות זו?! עולם של שקר… עלמא דשקרא…

הגר"מ צדקה: תגיד לו - הוא (הגר"מ צדקה) כעס מאוד שאתה אומר דברים כאלה ולא מוחל לך…!

שואל נוסף מנסה לשאול שוב: הוא אומר שהיה אצל הרב…

הגר"מ צדקה משתיק את השואל: "די בחייך… תגיד לו ששאלת אותי ואני מכחיש את הדברים מכל וכל ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשבוע שעבר התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על חוק הגיוס, במטרה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

עם סיום הדיונים הממושכים, בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים, התקבלה ההחלטה על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' שתהווה מפגן כוח אדיר נגד חוק הגיוס המקודם בימים אלו. יצוין כי אף אחד מהאדמו"רים החברים ב'מועצת גדולי התורה' לא הורה לחסידיו להשתתף בעצרת הערב.

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.

במשטרה מציינים כי המחאה, שתואמה מראש עם המשטרה, תתקיים באזור רחוב בר אילן והרחובות המובילים אליו, ובהתאם למתווה שנקבע עם מארגני המחאה.

שינויים בהסדרי התנועה

• החל מהשעה 12:00 לערך ועד סיום המחאה, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות, הסמוכים לרחובות בר אילן וצפניה.

• רחוב גולדה מאיר יסגר מצומת שפע לכיוון צומת בר אילן.

• תיתכנה חסימות נוספות ברחובות סמוכים וצירים המובילים למוקדי ההתקהלות.

• כתוצאה מכך, צפויים עומסי תנועה משמעותיים גם בכניסה וביציאה מהעיר ירושלים.

הנחיות לציבור המשתתפים

• ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך.

• כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.

• עצרת המחאה תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.

• במהלך עצרת המחאה חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

• המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש.

• יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות.

• חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך

• בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור רחובות בר אילן וצפניה החל משעות הצהריים ולהסתייע באפליקציות הניווט.

• לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.

• במקרי חירום- יש להתקשר מיד למוקד 100 של המשטרה.