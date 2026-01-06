במשטרת ירושלים נערכים לקראת עצרת מחאה הצפויה להתקיים הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים כנגד חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות המקודם בימים אלו בכנסת.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשבוע שעבר התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על חוק הגיוס, במטרה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

עם סיום הדיונים הממושכים, בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים, התקבלה ההחלטה על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' שתהווה מפגן כוח אדיר נגד חוק הגיוס המקודם בימים אלו. יצוין כי אף אחד מהאדמו"רים החברים ב'מועצת גדולי התורה' לא הורה לחסידיו להשתתף בעצרת הערב.

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.