כיכר השבת
כל הפרטים והחסימות

חסימות כבישים ומאות שוטרים לצד לוחמי מג"ב | היערכות שיא לקראת עצרת המחאה הערב נגד חוק הגיוס

במשטרה נערכים לקראת עצרת המחאה נגד נוסח חוק הגיוס המוצע | לקראת העצרת הערב ברחוב בר אילן, מאות שוטרים ולוחמי מג"ב יעלו לירושלים בכדי לאבטח ולשמור על הסדר | כבישים רבים ייחסמו משעות אחר הצהריים | במשטרה מדגישים: "כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק" • כל הפרטים לקראת העצרת והכבישים שייחסמו (ארץ)

9תגובות
עצרת תפילה בירושלים (צילום: דוברות איחוד הצלה)

במשטרת ירושלים נערכים לקראת עצרת מחאה הצפויה להתקיים הערב (שלישי) ברחוב בר אילן בירושלים כנגד והסדרת מעמד תלמידי הישיבות המקודם בימים אלו בכנסת.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשבוע שעבר התכנסו רשימה מכובדת של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל קצוות הארץ, לכינוס היסטורי בעיה"ק ירושלים, בצל הדיונים הגורליים על  חוק הגיוס, במטרה להפעיל לחץ כבד על נציגי אגודת ישראל והמפלגות החרדיות שלא להיכנע למתווה הגיוס.

עם סיום הדיונים הממושכים, בהשתתפות גדולי ישראל מכל החוגים, התקבלה ההחלטה על קיום עצרת ענק בשם 'קול שוועתם' שתהווה מפגן כוח אדיר נגד חוק הגיוס המקודם בימים אלו. יצוין כי אף אחד מהאדמו"רים החברים ב'מועצת גדולי התורה' לא הורה לחסידיו להשתתף בעצרת הערב.

מאות ולוחמי מג"ב כדי לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, להכווין את התנועה באזור.

הכרזות לקראת העצרת הערב

במשטרה מציינים כי המחאה, שתואמה מראש עם המשטרה, תתקיים באזור רחוב בר אילן והרחובות המובילים אליו, ובהתאם למתווה שנקבע עם מארגני המחאה.

שינויים בהסדרי התנועה

• החל מהשעה 12:00 לערך ועד סיום המחאה, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות, הסמוכים לרחובות בר אילן וצפניה.

• רחוב גולדה מאיר יסגר מצומת שפע לכיוון צומת בר אילן.

• תיתכנה חסימות נוספות ברחובות סמוכים וצירים המובילים למוקדי ההתקהלות.

• כתוצאה מכך, צפויים עומסי תנועה משמעותיים גם בכניסה וביציאה מהעיר ירושלים.

הנחיות לציבור המשתתפים

• ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך.

• כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.

• עצרת המחאה תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.

• במהלך עצרת המחאה חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

• המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש.

• יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות.

• חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך

• בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור רחובות בר אילן וצפניה החל משעות הצהריים ולהסתייע באפליקציות הניווט.

• לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.

• במקרי חירום- יש להתקשר מיד למוקד 100 של המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אין להם בושה
גד
5
לפתור את הקונפליקט המיותר חוק שכר מינימום לחיילים קרבים . והשארת מעמד בני הישיבות על כנו מי שלומד תורה לא יתגייס ובכלל שיהיה צבא של שכירים ההפגנות האלו גורמים לשיבוש מיותר מאבק מיותר. אני רק בעד שמי שאין תוכו כברו יתגייס אפשר בדרך זן לגייס עשאות אלפי לוחמים מכל המגזרים ברצון ובלי מאבק.
תושב מרכז
למה באמת אין צבא של שכירים? זה יפתור את הבעיות של כולם. כנראה שאם זה יקרה, לא יהיה להם על מה לריב. ואז לא תהיה ממשלה. כי חייבים לריב על משהו.
יששכר
כמה שנים ויכנסו רובטים לצבא ויצמצו את הצבא לצבא מקצועי
רובוט
4
"כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק"- זה אמיתי? אחרי שנתיים שכל כביש נחסם ללא הפרעה?
147
רק לשמאל מותר
שמאלני?
3
אם יהיה צבא שמשולם בכסף, יתבטל צבא העם. העיקרון של צבא העם הוא שכולם צריכים להיות כמו כולם. זו בעצם הסיבה למה הציבור החרדי לא מתגייס. בדיוק זו. כדי לא להיות חלילה כמו כולם. אלא להיות כמו שהתורה דורשת. במילים אחרות להיות "יהודי בביתך ויהודי בצאתך".
ישראל
2
מפלגה חרדית-דתית אחת לבחירות!
לעשות קידוש השם בפומבי
1
למה אתם צריכים בכלל חוק הגיוס??? למה השמאל גלגל אתכם ב"לשון חלקות" כדברי דוד המלך בתהילים, להגיע לסכסוך עם אחים שלכם??? הרי גם כך יבוא בג"צ ויפסול את החוק אז חבל על "ביטול תורה"! זועק לכם סבא רבה לנין תלמיד תורה שיבדל"א. גולדקונוף יכול היה להקים שתי ערים לחרדים, בני עייש ועוד עיר. אני בדמעות לא מבין
סבא רבה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר