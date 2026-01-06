9 ניתוחים ב-3 שבועות: מסע השיקום המטלטל של בחור הישיבה הפצוע

הרב יוסף לזרוב, משליחי חב"ד בטקסס, שבנו השלישי יהודה לייב נפצע קשה במתקפת הטרור בסידני בערב חנוכה האחרון - שיתף בפוסט מרגש ומחזק במסע השיקום הארוך של בנו בבית החולים האוסטרלי.

מאז הפיגוע, בתוך כשלושה שבועות, עבר יהודה לייב, לייבל כפי שמכנים אותו חבריו, תשעה ניתוחים - כולם תחת טשטוש. את הניתוחים הראשונים עשה מיד לאחר הפיגוע, עוד כשהיה בתרדמת. הוא התעורר רק יומיים אחרי הפיגוע.

"אנחנו חוגגים את הניסים הקטנים כי אנחנו חוגגים את החיים", כתב אביו בציוץ מחזק שפרסם. "למרות שלייבל הלך רק פעם אחת ב-3 שבועות, אנחנו עדיין חוגגים. למרות שהיה לו רגע לנגן על הקלידים שלו פעם אחת, אנחנו חוגגים".

האבא הוסיף ושיתף: "לייבל נורה מרובה ציד בפיגוע בסידני וזה גרם נזק אדיר לבטנו. אחרי שכבר עבר 9 ניתוחים עד היום, כל אחד תחת טשטוש, עבר עוד שניים רק השבוע".

הוא חתם: "אנחנו ממשיכים להתמקד בריפוי ולא בכאב. לייבל ממשיך להפיץ חיוביות ואור. כי אור מפזר חושך. תמכו בהחלמתו ובשיקום שלו".

לזרוב שהה בזירת הפיגוע וחווה מקרוב את הטבח. המחבל ירה לעברו ופצע אותו בבטנו וברגליו. הוא פונה מיד בתום הפיגוע, במצב קשה, והובהל היישר לחדר הניתוח, אז הורדם והונשם במשך יומיים.

בשבוע שעבר לראשונה הוא התרומם על רגליו וצעד פסיעות אחדות במסדרון בית החולים. במקביל ניגן את השיר "על ניסך ועל נפלאותיך" באורגנית בשבוע שעבר לראשונה - השיר על חנוכה.

לזרוב סיפר כי בזמן הפיגוע ניסה להציל חיים ולבקש משוטר פצוע ששכב לידו מדמם את הנשק שלו, כדי לירות במחבל. יש לו רישיון נשק בטקסס. אבל השוטר סירב עד שלא יכול היה להגיב והנשק לא הועבר לידיו. לאחרונה השוטר, שניצל בזכותו אחרי שלזרוב ביצע חוסם עורקים מאולתר לשוטר, התעורר מתרדמת.