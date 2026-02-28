הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, מפרסמים הערב (מוצאי שבת) מכתב לציבור בעקבות המלחמה עם איראן.

תחת הכותרת "לך כנוס את כל היהודים", כותבים הרבנים: "עומדים אנו בעיצומה של מערכה קשה כנגד אויב צר ואכזר. אנו רואים את עמידתם האיתנה של טייסי חיל האויר, של חיילי צה"ל ושל שאר אנשי הביטחון.

"וכפי שזכינו בימי הפורים אז להוושע לאחר הצום והזעקה 'כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם', גם כעת חובה על הציבור להוסיף דברי צום וזעקה".