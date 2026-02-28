כיכר השבת
הרבנים הראשיים לישראל: "חובה על הציבור להוסיף דברי צום וזעקה"

תחת הכותרת "לך כנוס את כל היהודים", כותבים הרבנים הראשיים לישראל כי "עומדים אנו בעיצומה של מערכה קשה כנגד אויב צר ואכזר", וקוראים לציבור להרבות בתפילה וזעקה | המכתב המלא (חרדים)

הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, והרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר, מפרסמים הערב (מוצאי שבת) מכתב לציבור בעקבות המלחמה עם איראן.

תחת הכותרת "לך כנוס את כל היהודים", כותבים הרבנים: "עומדים אנו בעיצומה של מערכה קשה כנגד אויב צר ואכזר. אנו רואים את עמידתם האיתנה של טייסי חיל האויר, של חיילי צה"ל ושל שאר אנשי הביטחון.

"וכפי שזכינו בימי הפורים אז להוושע לאחר הצום והזעקה 'כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם', גם כעת חובה על הציבור להוסיף דברי צום וזעקה".

המכתב המלא של הרבנים הראשיים

הרבנים מוסיפים וכותבים: "ועל כן יש להרבות בתפילה ובתחנונים שגם בימי הפורים האלה נזכה נוושע בע"ה".

הרבנים מורים להוסיף בתפילות שחרית ומנחה לאחר תפילת עמידה ולומר "אבינו מלכנו" וכן פרקי תהלים: כ', קכ"א, קכ"ג וק"ל, וחותמים: "בתפילה שהתפילות יעלו לרצון ונזכה לישועה במהרה".

הרבנים מדגישים כי "חובה לציית להוראות פיקוד העורף המשתנות לעיתים, בנושא ההתקהלויות. בברכת ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו".

