בימים אלה, כשהקיטוב בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי מגיע לשיאים חדשים - קשה להאמין לסיפור הבא.
לא מזמן, לא לפני הרבה שנים. רב קנאי מ'העדה החרדית' האשכנזית, מבכירי הדיינים בבית הדין, פעל ביחד עם רב דתי לאומי לגבי פוריות.
"איך אתה סומך עלי – אני חובש כיפה סרוגה?"
"פעם אחת, אחרי עשר שנות פעילות משותפת בנושא השגחה על טיפולי פוריות, שאלתי את הגר"מ הלברשטאם זצ"ל: איך אתה סומך עלי, הרי אני מזרוחניק עם כיפה סרוגה ואומר הלל בברכה ביום העצמאות?!" – כך סיפר הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, בכנס המכונים התורניים במכון צומת שנערך לאחרונה.
תשובתו של הגר"מ הלברשטאם צריכה להילמד בימינו: "ראשית, אני מכיר אותך כבר שנים רבות. שנית, אם אתה מוכן שאשתך לא תהיה מפקחת אלא שיוכשרו מפקחות חרדיות תחת הנהלה ציונית דתית – וזה יוכיח שאתה רוצה לאחד את הציבור – אני איתך!".
הרב בורשטין גם חשף כיצד האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא תומך בפעילות המכון בשנים האחרונות.
הכנס, ביוזמת הרב הראל דביר, איחד תשעה מכונים תורניים תחת הנושא "מן ההר אל העם": צומת, כושרות, התורה והארץ, פוע"ה (כולל קדושת החיים), משפט לעם, משפטי ארץ, תורה ומדינה, המקדש וחותם.
בכנס התקיימו סדנאות בחירה בנושאים המשותפים לכלל המכונים: כתיבה תורנית, קידום חקיקה על פי התורה, פעילות מכון תורני ברשתות חברתיות ובאמצעי ניו-מדיה נוספים, הנחלת חזון תורני לציבור מגוון, ועוד. הכנס נחתם בסיור במרכז המבקרים החדש במכון צומת.
הרב הראל דביר, מרבני מכון צומת ויוזם הכנס, אמר לכותב השורות: "גדולי הפוסקים נדרשים להתמודד עם שאלות מורכבות בעקבות פיתוחים טכנולוגיים ואחרים. מרן החזו"א זצ"ל, שהכנס חל בסמוך ליום פטירתו, השקיע מזמנו וממרצו כדי להעמיד משנה הלכתית סדורה בנושאים מתחדשים וטכנולוגיים, כמו: חשמל בשבת, חליבה בשבת, הליכי פוריות שונים, ועוד. בדור הקודם, זכינו לשני עמודי הוראה שעמדו בקשר מתמיד עם עולמות הטכנולוגיה וההלכה: מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בעל המנחת שלמה ומרן הגר"א ולדנברג זצ"ל בעל הציץ אליעזר, והמכונים כולם הולכים לאורם".
ממשיך הרב דביר: "היום מדינת ישראל מאמצת טכנולוגיות חדשות בצעדי ענק. העולם שאנחנו חיים בו אינו אותו עולם שהיה כאן לפני עשור, וגם התורה צריכה להתפתח ולהצמיח התייחסויות עדכניות לאתגרים המגוונים שמגיעים לפתחנו. עשייה חשובה זו מוטלת במידה רבה על כתפיהם של המכונים התורניים, שמשקיעים את מיטב כוחותיהם להתעדכן ולהעמיד משנה תורנית שמבוססת על דברי חז"ל וגדולי הפוסקים, ועם זאת מגיעה עד 'המילה האחרונה' של הפיתוחים הטכנולוגיים, הרפואיים, התעשייתיים, הצבאיים ועוד. למידת העמיתים שנעשתה בכנס העשירה את הכוחות שלנו לקדם את עולם התורה ולהוכיח שתורתנו תורת חיים היא, רלוונטית וממלאת את החיים במשמעות. עולם הישיבות והכוללים מצמיח יבול ענק של תורה, ובמידה רבה אפשר לומר שמה שזורעים בבני ברק ובקרית ספר, קוצרים המכונים התורניים".
האם גם המכונים החרדיים היישומיים יכולים להתאחד ולשתף פעולה? ימים יגידו.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
0 תגובות