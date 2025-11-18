בימים אלה, כשהקיטוב בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי מגיע לשיאים חדשים - קשה להאמין לסיפור הבא.

לא מזמן, לא לפני הרבה שנים. רב קנאי מ'העדה החרדית' האשכנזית, מבכירי הדיינים בבית הדין, פעל ביחד עם רב דתי לאומי לגבי פוריות.

"איך אתה סומך עלי – אני חובש כיפה סרוגה?"

"פעם אחת, אחרי עשר שנות פעילות משותפת בנושא השגחה על טיפולי פוריות, שאלתי את הגר"מ הלברשטאם זצ"ל: איך אתה סומך עלי, הרי אני מזרוחניק עם כיפה סרוגה ואומר הלל בברכה ביום העצמאות?!" – כך סיפר הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, בכנס המכונים התורניים במכון צומת שנערך לאחרונה.

תשובתו של הגר"מ הלברשטאם צריכה להילמד בימינו: "ראשית, אני מכיר אותך כבר שנים רבות. שנית, אם אתה מוכן שאשתך לא תהיה מפקחת אלא שיוכשרו מפקחות חרדיות תחת הנהלה ציונית דתית – וזה יוכיח שאתה רוצה לאחד את הציבור – אני איתך!".

הרב בורשטין גם חשף כיצד האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא תומך בפעילות המכון בשנים האחרונות.