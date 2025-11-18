האסון המחריד: הנהגת שהרגה אם חרדית ובנותיה הגיעה להסדר טיעון

מרים, נהגת בת 32 מברוקלין, קיבלה הלילה (שני, שעון ניו יורק) הסדר טיעון שקובע עבורה עונש מאסר של שלוש עד תשע שנים. ההסדר ניתן לאחר מעורבותה בתאונה קשה ומחרידה שבה נהרגו אם חרדית ושתי בנותיה.

התאונה הנוראה התרחשה, לפי הדיווח באתר yeshiva world news, לפני כשמונה חודשים, בשעת צהריים מוקדמת של שבת קודש, בצומת רחובות בשכונת פלטבוש בברוקלין - באזור בו מתגוררות אלפי משפחות חרדיות.

מצלמות אבטחה הראו שהנהגת נהגה במהירות של יותר מפי שניים מהמותר. היא פגעה במונית אובר מסוג טויוטה קמארי, ואיבדה שליטה על הרכב. היא דהרה לתוך מעבר חצייה, של שהו באותה עת אימא ושתי בנותיה בדיוק חזרו מבית. הכנסת.

במקום נהרגו שרה סעדה בת ה-35 ובנותיה דיאנה בת 8 ודברה בת 5. בנוסף בנה בן ה-4 נפצע קשה בתאונה ופונה לטיפול בבית החולים, שם עבר תהליך שיקום ממושך עד שהתייצב.

בשעת התאונה נכח בבית אב המשפחה יחד עם בני התינוק, מבלי להיות מודע למה שעובר על משפחתו. בתאונה נפצעו תשעה בני אדם: מלבד הבן בן ה-4, פונו לבית חולים גם נהג האובר והנהגת שגרמה לתאונה. שניהם פונו במצב יציב. גם שלושה נוסעים ששהו ברכב האובר פנו לבית החולים.

כעת כאמור הגיעה הנהגת להסדר טיעון בעונה. התביעה ביקשה עונש כבד יותר עבורה, של חמש עד חמש עשרה שנים. למרות זאת, השופט קיבל את ההסדר שהושג בין הצדדים. ההחלטה עוררה דיון נרחב בקהילה בשל חומרת התאונה ותוצאותיה הקשות.

הנהגת הודתה בהריגה וברשלנות פלילית לאחר שבתחילה כפרה באשמה. קבלת ההסדר הובילה לסיום ההליך המשפטי לקראת גזירת העונש בפועל, שצפוי לקרות ביום רביעי.

אריק אדמס, ראש העיר ניו יורק, הגיע לזירה הקטלנית ביום התאונה ומסר הצהרה לכלי התקשורת המקומיים ואמר: "היום אירעה תאונת דרכים טרגית באושן פארקווי, שבה נהרגו אם ושניים מתינוקותיה בעת שחצו את הכביש ביום אביבי יפה.

"טרגדיה חסרת פשר שכזו היא בלתי נתפסת. אני שולח את תנחומיי העמוקים ומתפלל למען המשפחה ולרפואתם של הפצועים, ובהם גם הילד השלישי שנמצא במצב קריטי".