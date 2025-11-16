כיכר השבת
אחרי 15 שנה

רגעי אימה בחדר המדריגות: כך הותקפה באכזריות הילדה החרדית בירושלים

תושב שועפט בן 42 הואשם אחרי 15 שנה בתקיפה חמורה של ילדה חרדית בחדר מדריגות בירושלים. זה קרה אחרי מקרה נוסף שבו היה מעורב לאחרונה, ובו נמצאו דגימות שקישרו אותו עם המקרה לפני יותר מעשור (חרדים, משפט)

חדר מדרגות | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שווקי שמאסנה, תושב מחנה הפליטים שועפט, בן 42, בגין שני מקרים של מעשים חמורים בקטינות, שהתרחשו בשנים 2010 ו-2025.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, באפריל 2010 הקטינה, אז בת 6.5, שיחקה עם חברתה מחוץ לבית מגוריה.

הנאשם הגיע למקום ברכבו, פנה אליה ושאל שאלות על משפחתה של חברה. הקטינה וחברתה נכנסו לחדר המדרגות בבית, והנאשם עקב אחריהן. במהלך האירוע הנאשם אחז את הקטינה כשגבה מופנה כלפיו, הרים אותה וביצע בה מעשה חמור מאוד. האירוע לא פוענח באותם ימים.

בספטמבר 2025 אירע מקרה נוסף. קטינה בת 15.5 הלכה עם אחיה התינוק ברחוב בבית שמש. הנאשם הבחין בה, יצא מרכבו, אחז בה בחוזקה והקטינה צעקה לעזרה. הנאשם נמלט מהמקום ועוברי אורח ניסו לסייע לקטינה.

במסגרת חקירת האירוע נמצאה התאמה בין דגימת הנאשם לבין דגימה מבגדי הקטינה באירוע משנת 2010. בבקשת המעצר כתבה עו״ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, בין היתר כי ״בגדיה של הקטינה נבדקו במעבדת מומחה ונמצאה כי על בגדים שלבשה באותו היום אותרו תאים המתאימים לפרופיל זכרי אחד.

"לימים, לאחר שנחקר החשוד בחשד לביצוע עבירות חמורות כלפי קטינות נוספות (בשנת 2025), נדגם ודגימתו הוכנסה למאגר. מיד לאחר מכן, התגלתה התאמה לדגימה שנלקחה מבגדי הנפגעת באירוע המתואר באישום הראשון״.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של מעשה מגונה בנסיבות מחמירות. חל איסור פרסום על כל פרט העלול לזהות את פרטי נפגעות העבירה הקטינות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר