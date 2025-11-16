פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד שווקי שמאסנה, תושב מחנה הפליטים שועפט, בן 42, בגין שני מקרים של מעשים חמורים בקטינות, שהתרחשו בשנים 2010 ו-2025.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, באפריל 2010 הקטינה, אז בת 6.5, שיחקה עם חברתה מחוץ לבית מגוריה.

הנאשם הגיע למקום ברכבו, פנה אליה ושאל שאלות על משפחתה של חברה. הקטינה וחברתה נכנסו לחדר המדרגות בבית, והנאשם עקב אחריהן. במהלך האירוע הנאשם אחז את הקטינה כשגבה מופנה כלפיו, הרים אותה וביצע בה מעשה חמור מאוד. האירוע לא פוענח באותם ימים.

בספטמבר 2025 אירע מקרה נוסף. קטינה בת 15.5 הלכה עם אחיה התינוק ברחוב בבית שמש. הנאשם הבחין בה, יצא מרכבו, אחז בה בחוזקה והקטינה צעקה לעזרה. הנאשם נמלט מהמקום ועוברי אורח ניסו לסייע לקטינה.

במסגרת חקירת האירוע נמצאה התאמה בין דגימת הנאשם לבין דגימה מבגדי הקטינה באירוע משנת 2010. בבקשת המעצר כתבה עו״ד מירית לוי חסון מפרקליטות מחוז ירושלים, בין היתר כי ״בגדיה של הקטינה נבדקו במעבדת מומחה ונמצאה כי על בגדים שלבשה באותו היום אותרו תאים המתאימים לפרופיל זכרי אחד.

"לימים, לאחר שנחקר החשוד בחשד לביצוע עבירות חמורות כלפי קטינות נוספות (בשנת 2025), נדגם ודגימתו הוכנסה למאגר. מיד לאחר מכן, התגלתה התאמה לדגימה שנלקחה מבגדי הנפגעת באירוע המתואר באישום הראשון״.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של מעשה מגונה בנסיבות מחמירות. חל איסור פרסום על כל פרט העלול לזהות את פרטי נפגעות העבירה הקטינות.