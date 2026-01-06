על רקע המחאה ההמונית בירושלים, עלה לשידור בתוכנית ״כיכר FM״ הרב רפאל אלבז, ממארגני ההפגנה, ופרש כתב אישום חריף נגד הנהגת תנועת ש״ס ובראשה אריה דרעי. דבריו נאמרו בטון מתפרץ, רצוף האשמות, וזעם עמוק כלפי מה שהגדיר כהרס מכוון של עולם התורה הספרדי.

״יש כאן רבבות, מכל העדות, מכל החוגים״, אמר אלבז. ״אבל מי שמוביל את המחאה הזאת זה הציבור הספרדי האמיתי, תלמידי מרן הרב עובדיה יוסף, אלה שלא מוכנים שימכרו אותם״.

לדבריו, הניסיון להציג רבנים מסוימים כממשיכי דרכו של מרן הוא עיוות מכוון. ״להגיד שהרב סלים הוא ממשיך דרכו של מרן בהנהגה הספרדית – זו טעות גמורה, זה ביזיון למרן״, טען. מנגד, הדגיש כי הרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרכו האמיתי, גם אם תמיכתו אינה נאמרת בפומבי. ״התלמידים שלו כאן באלפים וברבבות. מי שמכיר את השטח יודע מה דעתו״.

עיקר חיציו הופנו כלפי יו״ר ש״ס. ״אריה דרעי מנותק מהשטח״, אמר. ״הוא חושב שהציבור נמצא אצל כמה רבנים ויועצים, אבל הציבור לא שם. הציבור עם מרן, עם הרב יצחק, עם עולם התורה״.

במהלך הראיון האשים אלבז את דרעי בפירוק מכוון של המורשת הספרדית. ״אל תפרק את הבית שמרן בנה כל החיים״, קרא. ״בשביל כמה בוחרים בפריפריה, בשביל תקציבים ומשרות בירושלים, אתה הורס את עולם הישיבות ומוכר את הציבור הספרדי״.

אלבז טען כי שיתוף הפעולה עם רבנים וגורמים שלדבריו מחקו את מרן לאורך השנים הוא חציית קו אדום. ״אתה אמור לייצג את מרן, לא להתחנף לרבנים שנלחמו בו וניסו למחוק אותו״.

לצד המאבק הפוליטי, הדגיש אלבז כי המחאה נועדה לשדר מסר לבחורי ישיבות ולצעירים מהפריפריה. ״באנו לתת גב לבחורים שמרגישים נטושים, לבחורים שנזרקו מהמסגרות, שלא סופרים אותם״. לדבריו, בניגוד לטענות על שימוש ציני בנערים מתמודדים, המחאה באה להצהיר שהם לא לבד. ״נגמר הזמן. הציבור הספרדי לא ישתוק יותר״.

הראיון גלש לעימות חריף עם המראיין סביב שאלת האלימות, התמיכה הרבנית והפער בין הנהגה לשטח, אך אלבז חזר שוב ושוב לאותו מסר מרכזי: ״השטח בוער. הציבור התעורר. אי אפשר יותר למכור אותנו בשקט״.

בדבריו האחרונים בשידור סיכם אלבז את רוח המחאה: ״עשינו את הכנס הזה כדי לתת גב לציבור הספרדי שהוזנח. המנהיגים האמיתיים לא נטשו אותו – והמאבק הזה רק התחיל״.