כיכר השבת
האזינו | כיכר FM

מארגן המחאה תוקף: ״אריה דרעי מפרק את הבית של מרן בשביל כסף וכיסאות״

הרב רפאל אלבז, ממארגני המחאה נגד חוק הגיוס, מטיח האשמות קשות בהנהגת ש״ס | טוען לניתוק מוחלט מהשטח, לבגידה במורשת מרן הרב עובדיה יוסף ולמכירת הציבור הספרדי | ״הציבור הספרדי התעורר, הוא לא ייתן שימכרו אותו בשביל בוחרים בפריפריה (כיכר FM)

2תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

על רקע המחאה ההמונית בירושלים, עלה לשידור בתוכנית ״כיכר FM״ הרב רפאל אלבז, ממארגני ההפגנה, ופרש כתב אישום חריף נגד הנהגת תנועת ש״ס ובראשה . דבריו נאמרו בטון מתפרץ, רצוף האשמות, וזעם עמוק כלפי מה שהגדיר כהרס מכוון של עולם התורה הספרדי.

״יש כאן רבבות, מכל העדות, מכל החוגים״, אמר אלבז. ״אבל מי שמוביל את המחאה הזאת זה הציבור הספרדי האמיתי, תלמידי מרן הרב עובדיה יוסף, אלה שלא מוכנים שימכרו אותם״.

לדבריו, הניסיון להציג רבנים מסוימים כממשיכי דרכו של מרן הוא עיוות מכוון. ״להגיד שהרב סלים הוא ממשיך דרכו של מרן בהנהגה הספרדית – זו טעות גמורה, זה ביזיון למרן״, טען. מנגד, הדגיש כי הרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרכו האמיתי, גם אם תמיכתו אינה נאמרת בפומבי. ״התלמידים שלו כאן באלפים וברבבות. מי שמכיר את השטח יודע מה דעתו״.

עיקר חיציו הופנו כלפי יו״ר ש״ס. ״אריה דרעי מנותק מהשטח״, אמר. ״הוא חושב שהציבור נמצא אצל כמה רבנים ויועצים, אבל הציבור לא שם. הציבור עם מרן, עם הרב יצחק, עם עולם התורה״.

במהלך הראיון האשים אלבז את דרעי בפירוק מכוון של המורשת הספרדית. ״אל תפרק את הבית שמרן בנה כל החיים״, קרא. ״בשביל כמה בוחרים בפריפריה, בשביל תקציבים ומשרות בירושלים, אתה הורס את עולם הישיבות ומוכר את הציבור הספרדי״.

אלבז טען כי שיתוף הפעולה עם רבנים וגורמים שלדבריו מחקו את מרן לאורך השנים הוא חציית קו אדום. ״אתה אמור לייצג את מרן, לא להתחנף לרבנים שנלחמו בו וניסו למחוק אותו״.

לצד המאבק הפוליטי, הדגיש אלבז כי המחאה נועדה לשדר מסר לבחורי ישיבות ולצעירים מהפריפריה. ״באנו לתת גב לבחורים שמרגישים נטושים, לבחורים שנזרקו מהמסגרות, שלא סופרים אותם״. לדבריו, בניגוד לטענות על שימוש ציני בנערים מתמודדים, המחאה באה להצהיר שהם לא לבד. ״נגמר הזמן. הציבור הספרדי לא ישתוק יותר״.

הראיון גלש לעימות חריף עם המראיין סביב שאלת האלימות, התמיכה הרבנית והפער בין הנהגה לשטח, אך אלבז חזר שוב ושוב לאותו מסר מרכזי: ״השטח בוער. הציבור התעורר. אי אפשר יותר למכור אותנו בשקט״.

בדבריו האחרונים בשידור סיכם אלבז את רוח המחאה: ״עשינו את הכנס הזה כדי לתת גב לציבור הספרדי שהוזנח. המנהיגים האמיתיים לא נטשו אותו – והמאבק הזה רק התחיל״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה זה קשור לדרעי הבטיחו משהו ולא קיימו הרי יש גדולים שמובילים שמחליטים.אז איפה הם הם לא דואגים לחרדים שעד עכשיו בחרו בהם ואפילו התפללו שהם יקבלו רוב קולות. הרי החרדים לא מתאימים להיות בצבא הרי יש מתנדבים בבתי חולים בהצלה זקא ועוד
המנהיגים נרדמו בשמירה
1
בכל הכבוד תתנתקו כבר מתחושת הנרדפות יושבים ולומדים וזהו הכבוד הספרדי המורשת הספרדית לא תפגע ע"י אף אחד ,כי אי אפשר למחוק את שרשרת הדורות שהשאירו לנו בבית המדרש בספרות התורנים גאונים ראשונים ואחרונים ספרדים שהם לחם חוקו של כל לומד בין אשכנזי תימני או מזרחי כל פעם שמעלים את הנרדפות ממעמיקים את הנחי
מיכאל פוקסמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר FM:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר