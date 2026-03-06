כיכר השבת
"קיבלת מתנה מיוחדת – חן וחסד" | הברכה של אריה דרעי לרב הסלבס 

יו"ר ש"ס אריה דרעי שיגר ברכה מיוחדת לרגל יום הולדתו של רב הסלבס מרדכי חסידים ושיבח את מסירותו לגדולי ישראל: "ראיתי בעיניי כמה שימשת את חכם עובדיה, חכם כדורי וחכם בן ציון אבא שאול" (ברנז'ה)

יו"ר תנועת ש"ס, , שיגר ברכה מיוחדת לרב הסלבס, מרדכי חסידים, לרגל יום הולדתו, ושיבח את פעילותו רבת השנים להפצת כבוד התורה והאהבת המצוות בקרב הציבור.

בברכה המצולמת אמר דרעי לחסידים: "מרדכי יקירי, מזל טוב ליום הולדתך. יהי רצון שבורא עולם יקיים בך את הפסוק 'כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה', שיהיה לך נחת רוח בעזרת ה'".

דרעי הדגיש את תרומתו של חסידים לקידוש שם שמיים ואמר כי עליו להמשיך בדרכו: "תמשיך לקדם שם שמיים, להמשיך להאהיב את התורה ואת המצוות ואת החכמים בעיני כל הציבור".

חברות של שנים. דרעי וחסידים חוגגים במשתה פורים

יו"ר ש"ס התייחס גם לקשר ההדוק של חסידים עם גדולי ישראל מהדור הקודם וציין כי זכה לראות זאת מקרוב: "הקב"ה נתן לך מתנה מיוחדת – חן וחסד – שדבריך נשמעים. הכל בזכות מסירות הנפש שלך לגדולי ישראל מהדור הקודם: חכם עובדיה יוסף, חכם בן ציון אבא שאול וחכם יצחק כדורי".

דרעי העיד: "אני אישית ראיתי כמה מסרת נפש בשבילם, כמה שימשת אותם וכמה התבטלת אליהם, והם עומדים בשמיים לזכותך".

בסיום בירך דרעי: "תמשיך בדרכך וה' יתן לך כל משאלות לבך לטובה. אמן. מזל טוב".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

