כיכר השבת
הזמר הישראלי: "גם תמורת 3 מיליון דולר לא אופיע בשבת" | צפו

רגעים של קידוש השם:  הזמר הישראלי עדן חסון הצהיר כי גם תמורת 3 מיליון דולר לא יופיע בשבת: "שבת זה יום חשוב לנוח ולהיטען מחדש" | צפו בקטע המלא (ברנז'ה)

| צילום: צילום: באדיבות תוכנית ‘מועדון לילה’ ב’קשת 12’
(צילום: באדיבות תוכנית ‘מועדון לילה’ ב’קשת 12’)

הזמר הישראלי עדן חסון, המקורב לדת ולמסורת היהודית, העניק ראיון לתתכנית 'מועדון לילה' בערוץ 12 ואמר: "גם תמורת 3 מיליון דולר לא אופיע בשבת - שבת זה יום חשוב לנוח ולהיטען מחדש".

בעבר סיפר בראיון לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים': "אני אדם מאמין, הקשר ביני לבין הבורא הוא קשר קרוב, הוא בתוכי ואני חלק ממנו".

בפוסט שפרסם באינסטגרם בעבר הוא כתב: "כל חיי גדלתי במסגרות דתיות וחרדיות, הייתי ילד עם כיפה שחורה ופאות מאחורי האוזן, שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית”.

צפו בקטע המלא.

0 תגובות

2
שאפו!!!!!!!!!
אנדר וויגין
1
בושה איך כל האנשים שם צוחקים עליו ועל הדת אסור להביא את זה באתר חרדי
בושה

כיכר השבת
