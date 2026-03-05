הזמר הישראלי: "גם תמורת 3 מיליון דולר לא אופיע בשבת" | צפו

הזמר הישראלי עדן חסון, המקורב לדת ולמסורת היהודית, העניק ראיון לתתכנית 'מועדון לילה' בערוץ 12 ואמר: "גם תמורת 3 מיליון דולר לא אופיע בשבת - שבת זה יום חשוב לנוח ולהיטען מחדש".

בעבר סיפר בראיון לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים': "אני אדם מאמין, הקשר ביני לבין הבורא הוא קשר קרוב, הוא בתוכי ואני חלק ממנו".

בפוסט שפרסם באינסטגרם בעבר הוא כתב: "כל חיי גדלתי במסגרות דתיות וחרדיות, הייתי ילד עם כיפה שחורה ופאות מאחורי האוזן, שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית”.

צפו בקטע המלא.