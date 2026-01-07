התפללו לרפואתו: איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי במצב קריטי 

העתירו בתפילות: איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי מקים ומייסד אימפריית החסד 'יד שרה' ומי שכיהן בעבר כראש עיריית ירושלים, מאושפז כעת במצב קריטי בבית החולים.

משפחתו ומשפחת 'יד שרה' פרסמו הודעה לציבור בה נאמר כי "רוענו הגדול הרה"ג ר' אורי לופוליאנסקי נמצא בשעות קריטיות וזקוק לתפילתנו. השם לתפילה אורי בן מלכה - ושכל החסדים יהיו לזכותו".

הרב לופוליאנסקי בן ה-74, המוכר כמי שהקדיש את חייו להקלת סבלם של חולים ומוגבלים, אושפז לפני כשבועיים בבית החולים 'הדסה עין כרם', לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה שגרמה לקשיי נשימה משמעותיים, ומצבו מוגדר כעת קריטי.

הרב לופוליאנסקי מזוהה יותר מכל עם ארגון 'יד שרה', אותו ייסד בדירה קטנה שהפכה ברבות השנים לרשת ענק המשרתת מיליוני בני אדם וזכתה להכרה בינלאומית. בהמשך דרכו הציבורית, עשה היסטוריה כנציג החרדי הראשון שנבחר לכהן כראש עיריית ירושלים, תפקיד בו פעל רבות לפיתוחה של העיר ולרווחת כלל תושביה.

בסביבתו מציינים כי הרב לופוליאנסקי, שהתמודד בעבר עם מחלה קשה והחלים בחסדי שמיים גלויים, המשיך עד לאחרונה בפעילותו הנמרצת בניהול מפעל החיים שלו. כעת, כשהוא זקוק בעצמו לרחמי שמיים, קוראים בני משפחתו ותלמידיו לציבור הרחב להעתיר בתפילות.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים מרובים עבור הרב אורי בן מלכה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל.