"אורי חולל מהפכה עצומה" | נתניהו סופד לרב לופוליאנסקי זצ"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אחר הצהריים (חמישי) הודעת אבל על מותו של איש המעש הרב אורי לופוליאנסקי, מייסד 'יד שרה' ולשעבר ראש עיריית ירושלים.

"קיבלתי בלב דואב את הידיעה המרה על פטירתו של אורי לופוליאנסקי ז״ל, רב-הפעלים – ראש עיריית ירושלים לשעבר, מייסד ויושב-ראש ארגון החסד 'יד שרה', ואדם נפלא שחיבר בין כל חלקי החברה הישראלית", כתב נתניהו.

ראש הממשלה חשף על היכרות רבת שנים עם הרב אורי: "הכרתי את אורי לפני עשרות שנים. כבר ממבט ראשון התרשמתי ששמו תואם את מאפייני אישיותו – מאור פנים, נועם הליכות ומתן כבוד לאחר. הוא היה חדור אהבה לעם ולארץ, לתורת ישראל, וכמובן לירושלים.

כמי שעומד ללא הרף, כראש ממשלת ישראל, על משמר בירתנו ירושלים, מצאתי באורי שותף נאמן לחיזוק מעמדה של ירושלים תחת ריבונות ישראל. בשנותיו כראש העירייה הוא תרם בתנופה לבניין ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו".

עוד תיאר נתניהו כי "לכך הצטרף מפעל הענקים 'יד שרה' להשאלת ציוד רפואי. אורי חולל מהפכה עצומה בתחום זה של שירותי-עזר לחולים ולפצועים. רבבות אזרחים נעזרים מדי שנה על ידי מתנדבי 'יד שרה' – ואת כולם מלווה ה'אני מאמין' של אורי: "בכל יום אני שואל את עצמי לא כמה עשיתי טוב אתמול, אלא כיצד אוכל לעזור מחר".

ברגעים אלו, שבהם אורי הנפלא מובא למנוחת עולמים באדמת ירושלים, אני ורעייתי שרה מוסרים למשפחת לופוליאנסקי הענפה את מלוא תנחומינו הכנים.

יהי זכרו ברוך."