אובדן גדול לירושלים

העולם וירושלים יזכרו את הרב אורי לופוליאנסקי // משה ליאון 

לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו | ראש עיריית ירושלים נפרד מהרב אורי לופוליאנסקי (טור)

אורי לופוליאנסקי (צילום ארכיון: בן קלמר / פלאש 90)

הרב אורי לופוליאנסקי, איש רב חסד ועשייה, הלך היום לבית עולמו. ירושלים כולה, בנותיה ובניה, מרכינים ראשם.

העולם וירושלים יזכרו את פועלו, דמותו וחסדיו של הרב אורי ז"ל לדורות. הרב אורי הקדיש את חייו לחסד, לשירות הציבור ולדאגה אמיתית לאדם, מתוך ענווה עמוקה ומחויבות שלא ידעה גבולות.

מפעל חייו, ביד שרה, הביא מזור וסיוע, מקום בו לא היה אדם או גורם אחר, וסייע לעשרות אלפי משפחות, בעת מצוקתם הקשה והנדרשת ביותר.

יד שרה, הפך לעמוד תווך בחברה הישראלית ולביטוי מרשים של חסד וערבות הדדית. חזונו של אורי ילווה את עמנו ועירנו עוד שנים ארוכות.

כראש העיר ירושלים, אורי פעל מתוך אמונה ותחושת שליחות, ראה כל אדם באשר הוא אדם, ושאף לחזק את המרקם האנושי המיוחד של עירנו.

לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו ואת העיר שלנו עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך״.

