לכתו של הרב אורי לופוליאנסקי, מותיר בור עמוק במערך החברתי הישראלי. מי שחתום על הסטארט-אפ הישראלי הייחודי של מעגל נתינה בלתי פוסק המחבר את כל גווני הקשת הישראלית למארג של טוב, הביא לעולם במרוצת 50 שנות פעילותו בהנהגת יד שרה שורה של יוזמות חברתיות פורצות דרך ששינו את עולם הבריאות בישראל וחלקם אף בעולם כולו. עכשיו, עם פטירתו הפתאומית, מאפשרת יד שרה לכל אחד להמשיך את הדרך, להצטרף ולהיות שותף במערך ההתנדבותי הגדול והמשפיע בישראל.

ביוזמת הרב לופוליאנסקי ז"ל נולדו שירותים השאלת ציוד רפואי, שירות הסעה למוגבלי תנועה, מרכזי שיקום קהילתיים, לחצני מצוקה ומרכזים להפגת בדידות - רעיונות שלא היו קיימים קודם לכן והפכו עם השנים למודל לחיקוי בארץ ובעולם. חזונו היה פשוט אך מהפכני: לאפשר לכל אדם, בכל גיל ובכל מצב בריאותי, להמשיך לחיות בכבוד, בעצמאות ובביטחון, וחזון זה ממשיך להנחות את פעילות יד שרה עד היום. פעילות שעכשיו נפתחת בפני כל מי שרוצה ויכול להיות חלק ממעגל המתנדבים הענק.

אף אחד לא נשאר לבד

יד שרה, ארגון הבריאות והרווחה הגדול בישראל, מאגד מגוון רחב של שירותים מצילי חיים ומשפרי איכות חיים, בעלות מינימלית או ללא עלות כלל. התפיסה ברורה: להושיט יד ולסייע לכל אדם הזקוק לתמיכה.

השירותים מאוישים באנשי מקצוע מהמובילים בתחומם ובמתנדבים רבים, ומופעלים בפריסה ארצית רחבה. ביד שרה פועלים חמישים אגפי שירות שונים, שכולם יחד מעניקים מעטפת אחת - אנושית, מקצועית ונגישה למבוגרים, לחולים ולמוגבלים.

לפני חמישים שנה פתח הרב לופוליאנסקי ז"ל את מעגל החסד הישראלי בהשאלת ציוד רפואי. יוזמה שבמלאת לה 50 הפכה לאימפרייה של נתינה מכל הלב. ב-127 סניפי השאלת הציוד של יד שרה, מושאלים מידי שנה קרוב למיליון פריטי ציוד רפואי - החל מכיסאות גלגלים וקביים ועד מיטות אשפוז בית, בלוני חמצן וציוד שיקומי מתקדם.

כשזיהה הרב לופוליאנסקי ז"ל את הצורך בזיהוי מצבי מצוקה בקרב קשישים ובודדים, המציא את לחצן המצוקה שגם בחלוף עשרות שנים ולאחר פיתוחים ושדרוגים אינסופיים ניתן ביד שרה לכל דורש בעלות מינימלית. מוקד המצוקה של יד שרה מספק מענה אנושי מיידי 24 שעות ביממה 365 יום בשנה. מאויש ע"י צוות מוקדנים שעברו הכשרה מקצועית ומגובה ברופאים בכירים המסייעים בקבלת החלטות בזמן אמת. השירות מאפשר עצמאות וביטחון, גם ללא השגחה צמודה.

בהמשך, יזם הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל את ביקורי הבית לקשישים, פרונטלית או באמצעות מעטפת הוליסטית טלפונית. מתנדבי יד שרה יוצרים קשר קבוע, מעניקים אוזן קשבת ולעיתים גם סיוע רחב יותר בשיתוף המשפחה והקהילה.

הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל הביא לעולם גם את מיזם "סיפור חיים”, במסגרתו מתנדבים מתעדים את סיפוריהם של קשישים, עורכים ומדפיסים אותם כספר זיכרונות אישי למשפחה ולדורות הבאים.

אלו רק ארבעה מתוך 50 אגפי השירות הפעילים ביד שרה, מאפשרית ל-7,000 מתנדבים להעניק חיים טובים יותר ללמעלה ממיליון וחצי ישראלים בכל שנה! בכל אחד מהתחומים הללו, ובאחרים רבים, יד שרה דואגת שאף אחד לא יישאר לבד - בבית, בדרך או בשיקום.

מחזירים את השקט והביטחון

הרב אורי לופוליאנסקי לא עצר מעולם. "לא משנה כמה טוב עשיתי אתמול, אלא כיצד אוכל לעזור מחר", הייתה הסיסמה שלו.

כשנחשף לבעיות בחדרי המיון ובמוקדים פתח את חדרי המיון ביד שרה בירושלים המעניק טיפול רפואי איכותי במיוחד בשעות הערב. התעמרות בקשישים הביאה אותו להקים את מערך הייעוץ המשפטי הניתן על ידי עורכי דין מתנדבים בסניפי יד שרה. כך המציא את מערך רפואת השיניים הניידת עבור קשישים וחולים מרותקי בית, מערך המנוהל על ידי רופאי שיניים מומחים וניתן בכל מצב עד למיטה.

ה"נכוניות", שם שהעניק הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל למיזם הסעת מוגבלי התנועה שפיתח, מעסיק מאות מתנדבים בכל הארץ המסיעים עשרות אלפי מוגבלי תנועה מכל מקום לכל מקום. וגם אם הסקירה היא רק על קצה המזלג, אי אפשר לדלג על המערך הארצי המוביל לשיקום אותו מפעילה יד שרה ב-7 "שיקומונים", כפי שקרא להם הרב ז"ל כדי להעניק למשתקמים את הבידול מבית החולים לשיקום הקהילתי הייחודי ביד שרה.

את כל הנתינה המבורכת הזו מפעילים אלפי מתנדבים פעילים ברחבי הארץ התורמים מזמנם ומכישוריהם למען הזולת.

עכשיו, בעקבות ביקוש גובר והולך לקבלת שירותי יד שרה השונים, אפשר להצטרף למעגל המתנדבים הענק שהוביל הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל. "אחריו!"

"ידיים טובות ורצון לעשות טוב"

בימים אלו, עם פטירתו הפתאומית של הרב אורי לופוליאנסקי ז"ל, יוצאת יד שרה בקמפיין גיוס מתנדבים כשהמוטו הוא "אחריו". לא מדובר בעוד סיסמה אלא בחיים שלמים של נתינה ועשייה.

הנה למשל סיפורו של מוטי שמתנדב כבר עשור בחדר המלאכה. פגשנו אותו כשהוא מתקן ציוד שהוחזר מהשאלה והופך אותו לכמעט חדש. "הייתי בעלים של הוצאת ספרים נחשבת", מתפנה מוטי לספר רק אחרי שההליכון שבידו כבר עומד על רגליו, "לאחר הפרישה נחשפתי למערך ההתנדבות ביד שרה וביקשתי לתת יד בתיקון מוצרים שהובאו מהשאלה, אחת לשבוע".

אבל ההגעה ליד שרה פעם בשבוע הפכה מהר מאד לשבוע שלם שבו מוטי וחבריו מתקנים את ציוד ההשאלה החוזר: קביים, הליכונים, כסאות גלגלים ועוד. "אנחנו מחזירים את הציוד השחוק או השבור למצב חדש ותקין", מסביר מוטי את מה שמניע אותו ואת חבריו, בשעה שהוא ממשיך אל האביזר הבא שדורש תיקון, "כל מה שצריך כאן זה ידיים טובות ורצון לעשות טוב".

את אהובה פגשנו במשרדי הארגון. בעברה כיהנה כסמנכל"ית משרד התיירות ולפני שמונה שנים, לאחר שפרשה לגמלאות, הגיעה ל"יד שרה" ומאז לא עזבה. היא הביאה עמה את ניסיונה העשיר ופעלה למען פיתוח תיירות נגישה דרך יד שרה וכן היתה פעילה במגוון יוזמות מבורכות בארגון.

"משהו במקום הזה ממגנט", היא מנסה להסביר את התחושה שלה כמתנדבת, "האווירה המיוחדת והעשייה המשותפת למען הזולת פשוט מחברים אותי באופן עמוק לאנשים פה ולארגון באופן כללי. אני מלאת סיפוק בעבודתי היומיות ומברכת על הרגע שבו הצטרפתי למשפחה".

אהובה ומוטי הם רק שתי דוגמאות מתוך כ-6,000 מתנדבים שמידי בוקר קמים לעוד יום של עשייה ותרומה למען הזולת. רוצים גם אתם לעשות טוב באמת? ביד שרה כל מתנדב ומתנדבת הופכים מיד לעזרה מוחשית - בציוד, באוזן קשבת, בליווי ותמיכה למי שצריך ועוד. זו הזדמנות לתרום מהלב בזמן שנוח לכם, ולהשפיע ישירות על חיי אנשים בקהילה. הצטרפו אלינו והיו חלק מרשת של נתינה שמחזיקה את החברה הישראלית.

