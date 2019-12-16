לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו | ראש עיריית ירושלים נפרד מהרב אורי לופוליאנסקי (טור)
משלחת של חברי סניף ירושלים הגיעה היום לביתו של ח"כ לשעבר זבולון אורלב כדי לבקש ממנו לעמוד בראש רשימת 'הבית היהודי' בבחירות לעירייה. אורלב שהודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים כבר לא פוסל את העניין על הסף והבטיח לפרסם את החלטתו בימים הקרובים
האם ראש העיר בני-ברק, יעקב אשר, יתמודד במערכת הבחירות הבאה על ראשות העיר ירושלים? עסקני דגל התורה החלו לגבש את היוזמה המפתיעה. אשר אמור לסיים את הקדנצייה ולפנות את מקומו בבני-ברק לאיש "אגודת ישראל" וזאת בשל הסכמי הרוטציה בין שתי התנועות. כל הפרטים (חדשות)