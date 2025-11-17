בעל המופת הליטאי רבי מרדכי וייצל רוזנבלט

בבוקר יום חורפי קר בשנת תשמ"א (1881), רב צעיר בעיירה הפולנית בוטן שלח מכתב דחוף לרבו הזקן באנטופול. המכתב, שהתגלה שנים מאוחר יותר במסמכי רבי פנחס מיכאל גרויסלייט, מתאר סדרה של חלומות שחזרו על עצמם שוב ושוב.

בעל המופת הליטאי רבי מרדכי וייצל רוזנבלט ( צילום: מאת לא ידוע - http://polishjews.yivoarchives.org/archive/?p=digitallibrary/digitalcontent&id=4763#, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129887097 )

"במשך שבועות", כתב הרב הצעיר, רבי מרדכי וייצל רוזנבלט, "מופיע אלי בחלום הגאון המהר"י בן לב ומצווה עלי שאני צריך לתקן נשמה של אדם שהשפיל אותו ברחוב". עוד סיפר הרב רוזנבלט למורו ורבו: "אשתי חולה ונמצאת בסכנת חיים, ומהר"י בן לב אמר לי בחלום שזה קשור". זהו אחד הסיפורים הידועים על רבי מרדכי מאושמינה (נפטר בשנת תרע"ו – 1916) דמות מסתורית בעולם הליטאי, שהתפרסם כבעל מופת ומקובל. סיפור חייו, רובו נשכח בגלל השואה. רבי מרדכי נולד בשנת תקצ"ז (1836) בעיירה אנטופול, למד בישיבת פינסק המפורסמת, ופורסם כתלמיד חכם משכמו ומעלה. תחילה שימש כדיין באנטופול, בתר"ל (1870) מונה לרב בעיירה בוטן, לאחר שבע שנים עבר לקורליץ, ובשנת תרנ"א (1891) הגיע למינוי המרכזי שלו - רב העיר אושמינה, ליד וילנא. מאז, יהודים ושאינם יהודים באו לקבל את ברכתו, והוא התפרסם כבעל מופת. העובדה שגם גויים פנו אליו לברכה - דבר נדיר באירופה (בארצות המזרח זה היה יותר מצוי) - מעידה על משהו יוצא דופן באישיותו. הרב רוזנבלט היה תלמיד של האדמו"ר מסלונים, "יסוד העבודה", והוא המליץ עליו לכהן ברבנות. רבי מרדכי רוזנבלט לא הספיק להשאיר מורשת כתובה עשירה. רק ספר אחד יצא לאור בחייו: "הדרת מרדכי" (1899), שהדפיס תלמידו הרב יהודה אידל ציזלינג. הספר כולל חידושים ופלפולים על מסכתות הש"ס. בשנים האחרונות יצאו לאור שני חלקים מתורתו על התורה, בנוסף יש עשרות אלפי עמודים בכתב יד על שאר חלקי התורה שטרם יצאו לאור.

ספר 'הדרת מרדכי' מאת בעל המופת הליטאי רבי מרדכי וייצל רוזנבלט ( צילום: היברובוקס )

התיעוד של חייו - הביוגרפיה המפורטת שכתב נכדו ר' חייקל לונסקי - יצא רק בשנת תרע"ז (1917), שנה לאחר פטירתו. הר' לונסקי, תיעד את סיפור חייו של סבו בפירוט.

אבל נחזור לאותו מכתב מפחיד שנשלח בכ"ח בשבט תרמ"א מבוטן לאנטופול. מה בדיוק כתב רבי מרדכי לרבו?

במכתב המפורט, תיאר רבי מרדכי איך בכל לילה חוזר ומופיע לפניו בחלום דמותו של מהר"י בן לב, גאון ישראל מהמאה ה-16. מהר"י בן לב סיפר לו סיפור מוזר: לפני מאות שנים, הופיע אדם מסוים לדין בבית דינו, והמהר"י בן לב פסק נגדו. האיש היה כל כך מושפל וכועס, שכאשר יצא מבית הדין - לעיני כל העוברים והשבים ברחוב - הוא ניגש אל המהר"י בן לב וסטר לו על לחיו בפומבי.

ספר 'תולדות הגאון הצדיק מרן רבי מרדכי וויצעל מאשמינא', וילנה תרע"ז ( צילום: אוצר החכמה )

"ואתה", אמר לו מהר"י בן לב בחלום, "אתה צאצא שלו. עליך לתקן את נשמתו של אותו אדם שהשפיל אותי. הדרך לתיקון היא ללמוד את ספר שו"ת שלי, לשנן אותו, לדעת אותו בעל פה כל כך טוב עד שלא תוכל לשכוח אותו לעולם".

אבל הסיפור לא נגמר כאן. מהר"י בן לב הוסיף: "את הספר אתה חייב לקנות דווקא מרבי פנחס מיכאל - רבך באנטופול. כי יש לו תביעה בשמים: למה הוא לא הוציא לאור את פירושיו על מסכתות מעילה ותמורה שהתחיל להכין? בכסף שיקבל ממך עבור הספר, הוא ידפיס אותם".

"אשתי חלתה", כתב רבי מרדכי במכתב בכתב יד רועד, "ונמצאת בסכנת חיים. ומהר"י בן לב אמר לי בשבוע שעבר בחלום האחרון שזה בגלל שלא הזדרזתי לקנות את הספר".

רבי מרדכי מסיים את מכתבו בתחינה נואשת: "אנא רבי, שלח לי בדחיפות את ספר שו"ת מהר"י בן לב!".

ארבע שנים לאחר מכן, בשנת תרמ"ה (1885), הרב פנחס מיכאל גרויסלייט אכן הדפיס את פירושיו על מסכתות מעילה ותמורה בספר שנקרא "לקט הקוצרים" - השלמה לפירוש רש"י על הש"ס.