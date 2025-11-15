כיכר השבת
כח של גדול הדור

ראש הישיבה הכריע: מותר להשתמש במחשבים כשרים בתוך בית המדרש 

במהלך ביקורו של הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, דן עמו בעניין שימוש במחשבים כשרים בתוך היכלי בית מדרש, ולאחר דו"ד התיר ראש הישיבה שימוש במחשבים כשרים בבית הכנסת לכתיבת דברי תורה, בתנאים מסוימים | צפו בתיעוד (חרדים)

הגאון ר' משה דוד ליפקוביץ בביקור אצל הגרמ"ה הירש (צילום: ש.פ.ה.)

המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ, מנהל רוחני בישיבות 'באר יעקב' ו'משכנות התורה', עלה שבוע שעבר לביקור במעונו של מנהיג עולם הישיבות, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ודן עמו במספר נושאים העומדים על הפרק.

במהלך הביקור, הציג המשגיח את שאלתו בפני ראש הישיבה בנוגע לתקנה לשימוש במחשבים בבית הכנסת, שהונהגה בבית מדרשו 'היכל משה' בהוראת מרן הגראי"ל שטיינמן ובהוראת אביו מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל.

מאחר שחלו שינויים בשנים האחרונות, הוצע לשנות את התקנה, ויהיה מותר להשתמש במחשבים כשרים לצורך כתיבת דברי תורה, היות ומדובר בכלי הכתיבה העיקרי אצל רבים מאברכי הכוללים בציבור הליטאי.

המשגיח אמר שאין בכוחם לשנות תקנה שנקבעה על ידי מנהיג הדור זצ"ל, אלא רק על פי הוראת גדול הדור של דורנו. לכן ביקש את הכרעתו של הגרמ"ה, באומרו: "בשביל לשנות מהתקנה שנקבעה על פי גדולים, צריך את הכוח של הראש ישיבה!"

ראש הישיבה התעמק בשאלה, והשיב בשפה ברורה: מחשבים המשמשים רק לכתיבת חידושי תורה, ובתנאי שקיימת עליהם מדבקה בולטת וניכרת לעין שהמכשיר מנותק מכל חיבור לרשת, ניתן להשתמש בהם בהיכל בית הכנסת.

עם שמיעת התשובה, העלה המשגיח רבי משה דוד על הכתב את התקנה המחודשת, וראש הישיבה חתם על התקנה לצד המשגיח, המשמש כרב הקהילה.

