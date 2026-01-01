הטסה דחופה לבוסטון: התינוק של האברך ר' אלעזר נלחם על חייו

הטרגדיה שהכתה בבית שכולו תורה
האברך החשוב ר' אלעזר מתואר על ידי מכריו כאציל נפש וירא שמיים. למרות קשיים כלכליים ומצב רפואי אישי המקשה עליו לעבוד לפרנסתו, הוא המשיך לשקוד על תלמודו בכולל מתוך אמונה וצמצום גדול. אלא שהשלווה היחסית הופרה בבשורה מטלטלת: בנו התינוק השמיני - שמעון יאיר שיחי', נולד עם מום חמור בלב – חסר בחדר הלב הימני.
הניתוח המורכב וחוסר הוודאות
הרופאים קבעו חד משמעית כי כדי להציל את חייו של שמעון יאיר שיחי', יש צורך בהטסה לחו"ל וניתוח מורכב. מדובר בעלויות עצומות ובתקופה של חוסר ודאות מוחלט. "זו שעה שבה כל אחד מאתנו נבחן באחריות ובאהבת ישראל", כותב בכאב הרב משה טוביה וייסברגר, המלווה את המשפחה.
"כל תרומה היא חמצן"
המכתב שיוצא מבית המדרש אינו מכתב המלצה רגיל, אלא זעקה להצלת נפש. הרב מדגיש כי אין זו צדקה רגילה אלא חסד של חיים, וכל תרומה היא חמצן עבור שמעון יאיר שיחי'. גדולי הרבנים והדיינים בביתר עילית מצטרפים לקריאה לבוא ולעמוד לימינו של אלעזר בשעה קשה זו.
"העלויות עצומות!!"
הרב בנימין ג'ייקוב, מרבני העיר ביתר ציין במכתבו כי הרופאים המליצו על הטסה לבית חולים מומחה בבוסטון - "לניתוחים מורכבים בעלויות עצומות ולתקופה ארוכה שאינה ידועה מראש..."
פותחים את הלב ומצילים את התינוק - כנסו וסייעו >>
הרב מסיים את מכתבו: "וכדי שהמשפחה לא תקרוס כלכלית, נפשית ופיזית - מבקשים אנו לכל מי שיכול לסייע להם בכל מה שיוכל ואפילו מעבר ליכולתו - בודאי שיזכה לבני חיי ומזוני ולכל המובטח למי שנותן צדקה בהידור!"
"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".
זה הזמן שלנו לפתוח את הלב ולהבטיח שאלעזר והתינוק לא יישארו לבד במערכה על חייו.
0 תגובות