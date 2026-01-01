הטסה דחופה לבוסטון: התינוק של האברך ר' אלעזר נלחם על חייו

האברך החשוב ר' אלעזר מתואר על ידי מכריו כאציל נפש וירא שמיים. למרות קשיים כלכליים ומצב רפואי אישי המקשה עליו לעבוד לפרנסתו, הוא המשיך לשקוד על תלמודו בכולל מתוך אמונה וצמצום גדול. אלא שהשלווה היחסית הופרה בבשורה מטלטלת: בנו התינוק השמיני - שמעון יאיר שיחי', נולד עם מום חמור בלב – חסר בחדר הלב הימני.

הניתוח המורכב וחוסר הוודאות

הרופאים קבעו חד משמעית כי כדי להציל את חייו של שמעון יאיר שיחי', יש צורך בהטסה לחו"ל וניתוח מורכב. מדובר בעלויות עצומות ובתקופה של חוסר ודאות מוחלט. "זו שעה שבה כל אחד מאתנו נבחן באחריות ובאהבת ישראל", כותב בכאב הרב משה טוביה וייסברגר, המלווה את המשפחה.

