מזל טוב!

חתונה מרגשת: בתם של הרב חיים והרבנית ימימה מזרחי נישאה | תיעוד מהחופה

ראש ישיבת המקובלים הרב חיים מזרחי ורעייתו, הרבנית ימימה מזרחי חיתנו בסוף השבוע את בתם אלישבע, עם אביב טרבולסי, באירוע יוקרתי באולמי 'קדמא' שבנווה אילן | תיעוד מהחופה המרגשת (חרדים)

1תגובות
החופה המרגשת (צילום: יקרת פרידמן 'פרשה ואישה')

קהל רב בראשות רבנים ואישי ציבור, השתתפו בסוף השבוע האחרון בחתונתה של אלישבע מזרחי עב"ג אביב טרבולסי.

אלישבע, שעבדה בעבר ב'כיכר השבת', היא בתם של הרב חיים מזרחי, ראש ישיבה של מקובלים בשכונת נחלאות בירושלים ועורך דין בהכשרתו.

וכן בתה של המרצה הפופולרית, הרבנית ימימה מזרחי (לבית רוטשילד. א"א), שמעבירה שיעורים על פי רוח היהדות וזוכה למשתתפות מכל גווני הקשת.

ה התקיימה ביום חמישי במתחם האירועים קדמא, בנווה אילן שבפאתי ירושלים, בהשתתפות רבנים, מקובלים, אישי ציבור ועמך בית ישראל.

מזל טוב!

1
מזל טוב לרבי חיים וימימה בניין עדי עד
ישראל

