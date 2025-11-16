החופה המרגשת (צילום: יקרת פרידמן 'פרשה ואישה')
קהל רב בראשות רבנים ואישי ציבור, השתתפו בסוף השבוע האחרון בחתונתה של אלישבע מזרחי עב"ג אביב טרבולסי.
אלישבע, שעבדה בעבר ב'כיכר השבת', היא בתם של הרב חיים מזרחי, ראש ישיבה של מקובלים בשכונת נחלאות בירושלים ועורך דין בהכשרתו.
וכן בתה של המרצה הפופולרית, הרבנית ימימה מזרחי (לבית רוטשילד. א"א), שמעבירה שיעורים על פי רוח היהדות וזוכה למשתתפות מכל גווני הקשת.
החתונה התקיימה ביום חמישי במתחם האירועים קדמא, בנווה אילן שבפאתי ירושלים, בהשתתפות רבנים, מקובלים, אישי ציבור ועמך בית ישראל.
מזל טוב!
