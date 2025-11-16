מזל טוב! חתונה מרגשת: בתם של הרב חיים והרבנית ימימה מזרחי נישאה | תיעוד מהחופה ראש ישיבת המקובלים הרב חיים מזרחי ורעייתו, הרבנית ימימה מזרחי חיתנו בסוף השבוע את בתם אלישבע, עם אביב טרבולסי, באירוע יוקרתי באולמי 'קדמא' שבנווה אילן | תיעוד מהחופה המרגשת (חרדים)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 11:08