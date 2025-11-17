סמוך ליישוב החרדי: מספר לוחמים נפצעו באלימות שהתרחשה במקום

האלימות במיצד (צילום: דוברות המשטרה)
כוחות הבטחון פעלו משעות הבוקר (שני) סמוך ליישוב החרדי מיצד - שבגוש עציון, במהלך הפעילות נפצעו מספר לוחמים.
הלוחמים פעלו במקום, על מנת לבצע הריסה ופינוי של מספר מבנים בלתי מאוכלסים; שישה חשודים נעצרו ומספר לוחמים נפצעו.
במהלך הפעילות התפתחו במקום הפרות סדר אלימות מצד עשרות מתבצרים ומאות מפירי סדר, שכללו תקיפת כוחות הביטחון באמצעות יידוי אבנים, השלכת מוטות ברזל וחפצים שונים, וכן הבערת צמיגים ורכבים.
כתוצאה מהאלימות נפצעו מספר לוחמי מג״ב בדרגות שונות. אחד מהם נפצע בראשו מאבן שהושלכה לעברו. הלוחמים קיבלו טיפול רפואי ופונו להמשך בדיקות.
