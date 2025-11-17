כיכר השבת
התנגדו לפינוי | תיעוד

סמוך ליישוב החרדי: מספר לוחמים נפצעו באלימות שהתרחשה במקום

החל משעות הבוקר המוקדמות פעלו כוחות אוגדת איו״ש, מג״ב איו״ש, חטיבת עציון, מחוז ש״י והמנהל האזרחי, לבצע פינוי והריסה של מספר מבנים לא חוקיים. במהלך הפעילות, הייתה אלימות מצד מקומיים ומספר לוחמים נפצעו (חדשות בארץ)

האלימות במיצד (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות הבטחון פעלו משעות הבוקר (שני) סמוך ליישוב החרדי מיצד - שבגוש עציון, במהלך הפעילות נפצעו מספר לוחמים.

הלוחמים פעלו במקום, על מנת לבצע הריסה ופינוי של מספר מבנים בלתי מאוכלסים; שישה חשודים נעצרו ומספר לוחמים נפצעו.

במהלך הפעילות התפתחו במקום הפרות סדר אלימות מצד עשרות מתבצרים ומאות מפירי סדר, שכללו תקיפת כוחות הביטחון באמצעות יידוי אבנים, השלכת מוטות ברזל וחפצים שונים, וכן הבערת צמיגים ורכבים.

כתוצאה מהאלימות נפצעו מספר לוחמי מג״ב בדרגות שונות. אחד מהם נפצע בראשו מאבן שהושלכה לעברו. הלוחמים קיבלו טיפול רפואי ופונו להמשך בדיקות.

האלימות במיצד (צילום: דוברות המשטרה)
האלימות במיצד (צילום: דוברות המשטרה)

