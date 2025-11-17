התנגדו לפינוי | תיעוד סמוך ליישוב החרדי: מספר לוחמים נפצעו באלימות שהתרחשה במקום החל משעות הבוקר המוקדמות פעלו כוחות אוגדת איו״ש, מג״ב איו״ש, חטיבת עציון, מחוז ש״י והמנהל האזרחי, לבצע פינוי והריסה של מספר מבנים לא חוקיים. במהלך הפעילות, הייתה אלימות מצד מקומיים ומספר לוחמים נפצעו (חדשות בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 17:34