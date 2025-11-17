בחור ישיבה הותקף: צעירים שלפו מראשו את הכובע, 2 חשודים נעצרו

שני צעירים החשודים בתקיפת בחור ישיבה בברוקלין נעצרו הלילה (בין ראשון לשני) שעון מקומי בשכונת פלטבוש - בה מתגוררות אלפי משפחות חרדיות.

הם נעצרו לאחר תקרית מכוערת שבה לכאורה היו מעורבים. הם נצפו אתמול בשעת אחר הצהרים חוטפים כובע קנייטש מראשו של בחור ישיבה ובורחים.

בתיעוד שנלכד מרגעי התקיפה נראים שני הצעירים, אחד מהם לבוש סרבל שחור, צועדים ליד בחור ישיבה ברחוב. הבחור לבוש בכובע ובחליפה שחורים. בשלב מסוים הם נעצרים לידו, אחד מהם שולף את הכובע מראשו של הבחור - ושניהם נעלמים.

באתר yeshiva world צוין מפי מקורות שונים כי אותם בחורים היו מעורבים גם במקרה דומה של חטיפת כובעים, זמן מה מוקדם יותר בסמוך.

במקרה המדובר, הוזעקו לזירה במהירות מתנדבי ארגון 'השומרים' המקומי. אלו פתחו במצוד אחר הצעירים החשודים.

הם נצפו צועדים בתוך קבוצה של שישה אנשים שלכאורה היו מעורבים. משטרת ניו יורק עורבה בסיפור ובשלב מסוים עצרה את שני החשודים. הם נמצאים כאמור במעצר וחקירת האירוע נמשכת.