כיכר השבת
תקרית מכוערת

בחור ישיבה הותקף: צעירים שלפו מראשו את הכובע, 2 חשודים נעצרו

בחור ישיבה שצעד בשכונת פלטבוש בברוקלין, הותקף בידי מספר עוברי אורח צעירים, שחטפו את הכובע מראשו וברחו. מתנדבי 'השומרים' עצרו אותם והם הובאו לתחנת המשטרה (חרדים בעולם)

שוטרי משטרת ניו יורק. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שני צעירים החשודים בתקיפת בחור ישיבה בברוקלין נעצרו הלילה (בין ראשון לשני) שעון מקומי בשכונת פלטבוש - בה מתגוררות אלפי משפחות חרדיות.

הם נעצרו לאחר תקרית מכוערת שבה לכאורה היו מעורבים. הם נצפו אתמול בשעת אחר הצהרים חוטפים כובע קנייטש מראשו של בחור ישיבה ובורחים.

בתיעוד שנלכד מרגעי התקיפה נראים שני הצעירים, אחד מהם לבוש סרבל שחור, צועדים ליד בחור ישיבה ברחוב. הבחור לבוש בכובע ובחליפה שחורים. בשלב מסוים הם נעצרים לידו, אחד מהם שולף את הכובע מראשו של הבחור - ושניהם נעלמים.

באתר yeshiva world צוין מפי מקורות שונים כי אותם בחורים היו מעורבים גם במקרה דומה של חטיפת כובעים, זמן מה מוקדם יותר בסמוך.

במקרה המדובר, הוזעקו לזירה במהירות מתנדבי ארגון 'השומרים' המקומי. אלו פתחו במצוד אחר הצעירים החשודים.

הם נצפו צועדים בתוך קבוצה של שישה אנשים שלכאורה היו מעורבים. משטרת ניו יורק עורבה בסיפור ובשלב מסוים עצרה את שני החשודים. הם נמצאים כאמור במעצר וחקירת האירוע נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר