תקיפת צוות כאן חדשות ( צילום: באדיבות כאן חדשות )

צוות של חדשות כאן הותקף הערב (שלישי) במהלך סיקור המחאה בירושלים. בין היתר מפגינים יידו לעברם אבנים, חפצים וירקו לעברם. מהתאגיד נמסר כי אחד ממאבטחי הצוות נפצע מאבן בראשו, וכי מצלמה אחת נשברה לחלוטין. הצוות שנמלט הסתתר בחנות סמוכה.

מכאן חדשות נמסר: "לפני זמן קצר הותקף צוות כאן חדשות במהלך סיקור הפגנת חרדים בירושלים. הצוות, בהובלת הכתב חיים גולדיטש, יחד עם הצלם יובב ובליווי של שלושה מאבטחים, הותקף כאשר מפגינים החלו ליידות לעברם אבנים, חפצים ולירוק לעברם.

אחד המאבטחים נפצע בראשו מפגיעת אבן. הוא מקבל טיפול רפואי במקום ממאבטח נוסף בצוות, בעל הכשרה כחובש. בנוסף מצלמת כאן חדשות נשברה לחלוטין. בעקבות האירוע נאלץ הצוות להימלט ולהסתתר בתוך חנות סמוכה, שם הוא ממתין לחילוץ של המשטרה".

מדוברות המשטרה נמסר: "החל משעות הערב מתקיימת עצרת מחאה ברחובות בר אילן וצפניה בירושלים וברחובות הסמוכים. כוחות משטרה, לוחמי מג״ב וכוחות נוספים נערכו במקום במטרה לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על ביטחון ובטיחות הציבור, המשתתפים ומשתמשי הדרך.

במקביל לעצרת שהתקיימה, בשעה האחרונה החלו קומץ מפרי סדר להפר את הסדר הציבורי באופן אלים, בין היתר באמצעות חסימת צירי תנועה, גרימת נזק לאוטובוסים, הבערת פחים, השלכת חפצים וביצים לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב, קריאות גנאי וכן תקיפת עיתונאים שפעלו במקום.

בתוך כך, אוטובוס שחלף במקום, ככל הנראה במהלך הפרת הסדר, פגע במספר משתתפים וכתוצאה מכך, ישנם מספר נפגעים במקום, והמקרה נמצא בבדיקה. נהג האוטובוס נעצר והועבר לתחנת המשטרה להמשך חקירה. בנוסף, צוות עיתונאים שנכח במקום נפגע מאבן ופונה לקבלת טיפול.

בשל הפרת הסדר האלימה, קצין משטרה כרז והורה למתפרעים להתפזר. משהקריאות לא נענו וההפרות נמשכו, החלה המשטרה בפעולות להדיפת המתפרעים ולהשבת הסדר הציבורי, תוך שימוש בכוח ובאמצעים. המשטרה ממשיכה לפעול גם בשעה זו להשבת השקט והסדר באזור".