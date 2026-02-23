הערב פורסם ב'חדשות 12' כי יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, הזהיר את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירים נוספים בממשל כי מערכה צבאית נגד איראן תישא עמה סיכונים משמעותיים.

הגנרל היה מודאג במיוחד מהאפשרות להסתבכות בעימות ממושך, וטען כי סיכויי ההצלחה אינם וודאיים - כך לפי שני מקורות המעורים בדיונים הפנימיים הללו.

בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הגנרל קיין הציג שורה של אתגרים שיש לשקול בכובד ראש. בין השאר דורשים בפנטגון להתחשב באפשרות של נפגעים אמריקנים או בקרב בעלות הברית, פגיעה במלאי הטילים המיירטים של מערכות ההגנה האווירית ועלייה בהוצאות הביטחוניות. בוושינגטון פוסט פורסם כי הגנרל הביע חשש מפני מחסור בתחמושת והיעדר סיוע צבאי של בעלות הברית למערכה באיראן, כצעדים שעלולים להביא לעימות ממושך ולסכן חיילים אמריקנים.

במקביל, בכאן חדשות דווח כי בישראל נערכים לאפשרות שארצות הברית תטיל הגבלות "וטו" על תקיפה של צה"ל באיראן - לפחות ב"מכת הפתיחה", השעות הראשונות אחרי תחילת המתקפה האמריקנית.

לפי הדיווח, של איתי בלומנטל, ההבנה כרגע היא שנכון לעתה טרם התקבלה החלטה אמריקנית לגבי מכת הפתיחה - אם תהיה של ארצות הברית לבד, ללא השתתפות מדינות נוספות, או שמא במעורבות ישראלית.

יחד עם זאת, כך דווח, בישראל מבינים שיקבלו "אור ירוק" מטראמפ לתקוף באיראן, אפילו באופן מיידי, אם ישראל תותקף בידי איראן ישירות או אפילו אם איראן תתכנן מתקפה לעבר ישראל.

בתוך כך כינס הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון ביטחוני מצומצם ברקע המצב המתוח, בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ.