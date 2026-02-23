מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים - צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים | צילום: צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית 10 10 0:00 / 1:20 מסוקי תקיפה Ka-52 של כוחות החלל הרוסיים השמידו עמדות מוסוות של כוחות הצבא האוקראיניים ( צילום: משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית )

בעוד העולם עוקב אחר מערכות הטילים והכטב"מים, מתרחש בצל המתיחות האזורית שדרוג משמעותי ביכולות התעופה המאוישת של איראן. תיעודים שפורסמו באתר Defense Blog חושפים כי לפחות שישה מסוקי תקיפה מתקדמים מדגם Mi-28NE, המכונים "צייד הלילה", נמצאים כעת בתהליכי הרכבה בבסיס מהראבאד הסודי.

המסוקים הגיעו לאיראן כחלק מעסקת נשק נרחבת עליה הצהיר סגן שר ההגנה האיראני כבר בשנת 2023. על פי הדיווחים, הכלים שומרים על צביעת ההסוואה הרוסית המקורית, אך צוידו במערכות הגנה מיוחדות מפני שחיקת אבק - התאמה הכרחית לתנאי המדבר המקומיים. ה-Mi-28NE נחשב לאחד ממסוקי התקיפה המתקדמים בעולם, והוא מצויד בתותח 30 מ"מ עוצמתי וטילי נ"ט מונחים. הפלטפורמה תוכננה במיוחד לפעולות תקיפה בגובה נמוך, תוך מתן הגנה לכוחות יבשתיים מתמרנים. מערכות התצפית הלילית והחיישנים האופטיים המתקדמים מאפשרים לו לפעול בכל תנאי מזג אוויר ובכל שעות היממה. המהלך מסמן תפנית אסטרטגית בבניין הכוח האיראני. לאחר עשורים של הישענות כמעט בלעדית על מערכות טילים וכטב"מים, טהרן משקיעה כעת בשיקום זרוע האוויר המאוישת שלה. הסיוע הרוסי הצמוד בתחום זה משקף את ההידוק המתמשך של הברית הצבאית בין שתי המדינות, במיוחד לאור האתגרים האזוריים המשותפים.

מסוק הקרב Mi-28 ( צילום: הצי המלכותי של בריטניה )

יחד עם זאת, יש לציין כי המסוקים הגיעו במצב מפורק, ללא רוטורים, ודורשים תהליך הרכבה מורכב. מומחים צבאיים מעריכים כי למרות היכולות המתקדמות של המסוק, יעילותו המבצעית תלויה באופן מוחלט בהשגת עליונות אווירית - דבר שמהווה אתגר משמעותי עבור איראן מול מערכות ההגנה האווירית המתקדמות באזור.

התיעודים שפורסמו מראים את המסוקים בהאנגר של חברת "שירותי התעופה פארס", כשהם עדיין בשלבי הרכבה ראשוניים. על פי הערכות, תהליך ההכשרה והקליטה המלא של המערכת יימשך מספר חודשים נוספים, עד שהמסוקים יהיו מוכנים לפעילות מבצעית מלאה.

המהלך מצטרף לשורה של צעדים איראניים לחיזוק היכולות הצבאיות, תוך ניצול ההזדמנות שנוצרה מהקשרים ההדוקים עם מוסקבה. עם זאת, מומחים מעריכים כי למרות השדרוג הטכנולוגי, הפער בין איראן למעצמות האזוריות בתחום התעופה הקרבית עדיין נותר משמעותי.