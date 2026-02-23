אוסטין טאקר מרטין, צעיר בן 21 מצפון קרוליינה, הוא החמוש שנורה למוות אתמול בבוקר על ידי סוכני השירות החשאי וסגן שריף במתחם המאובטח של אחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה.

מרטין, שדווח כנעדר על ידי אמו שעות ספורות לפני התקרית, חדר לשטח המועדון כשהוא נושא רובה ציד ומיכל דלק.

​העימות הקטלני החל כאשר מערכות האבטחה זיהו חדירה למתחם. שני סוכני שירות חשאי וסגן שריף ממחוז פאלם ביץ' יצאו לסריקה והתעמתו עם מרטין בשטח האחוזה.

על פי דיווחי רשויות אכיפת החוק, הכוחות הורו לחשוד להשליך את הציוד שבידיו. מרטין הניח את מיכל הדלק, אך בחר להרים את רובה הציד ולכוון אותו לעברם בתנוחת ירי. בתגובה לאיום המיידי, פתחו אנשי כוחות הביטחון בירי ונטרלו אותו. מותו נקבע בזירה.

​השריף ריק ברדשו תיאר את רגעי העימות במסיבת עיתונאים ואמר כי "הם התעמתו עם גבר לבן שנשא מיכל גז ורובה ציד. הוא קיבל פקודה להשליך את שני פריטי הציוד שהיו לו, ואז הניח את מיכל הגז והרים את הרובה לעמדת ירי. באותה נקודה בזמן, הסגן ושני סוכני השירות החשאי ירו בנשקם ונטרלו את האיום. הוא מת במקום".

​בעת התרחשות האירוע, הנשיא דונלד טראמפ שהה בוושינגטון לרגל אירוע רשמי בבית הלבן ולא נמצא בסכנה. הנשיא שוהה בדרך כלל במאר א-לאגו בסופי שבוע.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, התייחסה לתקרית ומסרה כי "השירות החשאי פעל במהירות ובנחישות כדי לנטרל אדם משוגע. רשויות אכיפת החוק הפדרליות עובדות 24/7 כדי לשמור על בטיחות ארצנו ולהגן על כל האמריקאים".

​מנהל ה-FBI, קאש פאטל, הודיע כי הארגון הקצה את כל המשאבים הנדרשים לחקירת המקרה. "האירוע, כולל הרקע של האדם, מעשיו, המניע הפוטנציאלי והשימוש בכוח, נמצא תחת חקירה של ה-FBI, השירות החשאי של ארה"ב ומשרד השריף", נמסר בהודעה רשמית. כחלק מהנהלים המקובלים, הסוכנים המעורבים בירי הוצאו לחופשה מנהלית עד לסיום הבדיקה.

במהלך השנה האחרונה התמודד טראמפ עם שני ניסיונות התנקשות קודמים, ונתונים רשמיים מצביעים על זינוק משמעותי במספר האיומים נגד אישי ציבור. על פי דוח משטרת הקפיטול, בשנה החולפת נחקרו קרוב ל-15,000 מקרים דומים, עלייה חדה לעומת השנים הקודמות.