בעקבות הדריסה הקטלנית שאירעה הערב במהלך ההפגנה בירושלים נגד גזירת הגיוס, במשטרה מבקשים להנמיך את גובה הלהבות ולשלול בשלב זה חשד לפיגוע על רקע לאומני.

בריאיון לתוכנית ״כיכר FM״ התייחס דובר המשטרה, אריה דורון, לאירוע הקשה והבהיר כי כיוון החקירה הנוכחי אינו ביטחוני.

״זה לא הכיוון שאנחנו בודקים כרגע״, אמר דורון. ״מדובר במחאה שהתקיימה באזור הרחובות ירמיהו וצפניה. חלק מהאזור היה סגור כחלק מההיערכות, אך קומץ צעירים ירד לכביש, הפר את הסדר הציבורי, חסם כלי רכב, הבעיר פחים ותקף צוות עיתונאים שהיה במקום״.

לדברי דובר המשטרה, אחד מהמעורבים אף טיפס על האוטובוס, והדבר נמצא בבדיקה כחלק משרשרת האירועים שהובילה לטרגדיה. ״אנחנו בודקים את כל רצף ההתרחשויות, כולל שיחת טלפון של הנהג שביקש סיוע מהמשטרה״, ציין.

לשאלת המגיש אלי גוטהלף בנוגע לתיעודים הקשים שמופצים ברשתות החברתיות, שבהם נראה האוטובוס נוסע במהירות לעבר קבוצת מפגינים וממשיך בנסיעה, הדגיש דורון כי מדובר בשלב מוקדם של החקירה. ״אני לא נכנס לפרטים חקירתיים. הנהג נמצא בידי המשטרה, הכול נבדק בצורה יסודית, ומסקנות יתקבלו לאחר השלמת הבדיקות״.

במשטרה אישרו כי הנהג נעצר והועבר לחקירה, וכי מפקד מחוז ירושלים נמצא בזירה ומפקד על הכוחות. במקביל ניתנה הוראה לפעול לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי.

״המטרה שלנו כרגע היא להחזיר את הסדר ולמנוע אירועים נוספים״, אמר דורון. ״אנחנו מקווים שזה יהיה האירוע האחרון הערב״.

החקירה נמשכת, והמשטרה מסרה כי עדכונים נוספים יימסרו בהמשך ככל שיתבהרו הפרטים.