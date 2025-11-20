מרדכי יום-טוב, מלמד לשעבר בעל חזות חרדית, נעצר היום (חמישי) בירושלים על ידי משטרת ישראל - למעלה מ-20 שנה אחרי שנמלט מארצות הברית במטרה לא לעמוד לדין.

יום טוב הורשע בארצות הברית לפני כחצי יובל שנים בגין עבירות חמורות בקטינים, בין היתר תלמידיו. הוא ריצה מאסר, ולאחר שחרורו הפר את תנאי השחרור ונמלט מארצות הברית דרך מקסיקו, באמצעות דרכון מזויף.

ברשת CBS פורסמה בעבר עדות של מנדי האוק, שנמנה עם תלמידיו של יום טוב לפני שנים רבות, בהיותו ילד בגיל 8. הוא סיפר שעבר התעללות ממנו ותקיפות אכזריות בחיידר לאורך כמעט שנה. ב-Ynet דווח כי המורה הואשם גם במעשים חמורים בשלושה תלמידים נוספים.

הוא נמלט בשנת 2002, ומאז כדי לא לעמוד לדין נמנע מתיעוד עצמו והסתיר את זהותו. בשלב מסוים הגיע לשכונת תל ארזה בירושלים. מי שגילו אותו היו אנשי ארגון JCW , שאף תיעדו אותו במצלמה נסתרת.

המשטרה מסרה היום כי גורמי המדינה הרלוונטים, האמונים על טיפול בהסגרות, העבירו למשטרה בקשה למעצרו של יום טוב - אחרי שהתקבלו היתרי הסגרה לפני מספר שבועות.

הוא נעצר הבוקר בשכונת תל ארזה, על ידי מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין שבשת״פ עם מחוז ירושלים. זאת בפעילות מורכבת שהתאפשרה בזכות תיאום בין משטרת ישראל והמחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, תוך מימוש יכולות שת״פ ואכיפה בינלאומיים משמעותיים. בבית המשפט האריכו את מעצרו עד ליום רביעי ובמשיך נמשך הליך ההסגרה.

"פעילות מקצועית זו נעשתה במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד הפשיעה החמורה ונגד פעילותם הפלילית בארץ ובעולם של עבריינים ישראלים", נמסר מהמשטרה. "ההיבט הבינלאומי מהווה נדבך מרכזי בפעילות האכיפה של משטרת ישראל, לאור התעצמות הפשיעה הגלובאלית והשלכותיה על מפת הפשיעה בישראל".

עוד ציינו במשטרה: "משטרת ישראל תמשיך למקד אכיפה נגד תופעות פשיעה חמורה, תוך הפעלת כוחות משימה ואמצעים מיוחדים, בארץ ובכל רחבי העולם, על מנת לחשוף עבירות המסכנות את בטחון הציבור ופוגעות בשלומו ולהביא את מבצעי העבירה לדין".