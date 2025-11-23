חיילת הורדה הבוקר (ראשון) מאוטובוס ציבורי בעיר ערד לאחר שנוסעים, תלמידי תלמוד תורה בעיר, ומורה טענו שמדובר בהסעה פרטית לתלמידי תלמוד תורה.

האירוע התרחש בקו 80 של חברת מטרופולין. "זה מקרה חמור מאוד", אמר ראש העיר יאיר מעיין בסרטון שפרסם. "זו עבירה פלילית, עברת משמעת חמורה של הנהג".

ראש העיר הוסיף ואמר כי הודיע לשרת התחבורה ולמנכ"ל החברה שאם יורידו עוד פעם נוסעת מאוטובוס, החברה לא תיסע יותר בעיר. ראש העיר הנחה את הנהגים לעצור בצד ולהזעיק משטרה במקרים כאלה, ולא להוריד נוסעים. הוא קרא לתושבים להתקשר אליו ישירות במקרים דומים.

"אני התקשרתי למנכ"ל מטרופולין, התקשרתי מיד גם לשרת התחבורה, הודעתי לשניהם שעוד פעם אחת שבה יורידו נוסעת מאוטובוס של תחבורה ציבורית פה בעיר ערד, חברת מטרופולין לא תיסע יותר בעיר. אף אחד לא ייסע פה יותר בעיר.

עבריינים יטופלו על ידי משטרת ישראל ועל ידי משרד התחבורה, ואם חברת מטרופולין לא יודעת לתת שירות לתושבות העיר ערד - הם לא יעבדו בעיר ערד. אני הודעתי למנכ"ל מטרופולין: אם מישהו אומר דבר כזה, שיעצור בצד ויקרא למשטרה. הוא לא ימשיך בנסיעה ולא יוריד אף אישה מאוטובוס".

עוד אמר: "זה חמור מאוד, אנחנו נטפל בזה במלוא החומרה. ואני מבקש בפעם הבאה שמי שזה קורה לו, להתקשר אליי, להתקשר אליי לטלפון".

הוא מספר את מספר הטלפון שלו והוסיף: "לא לרדת מהאוטובוס, לחכות עד שאני אגיע עם מנכ"ל העירייה, עם השיטור העירוני, ואנחנו נטפל בעבריינים כמו שצריך לטפל בעבריינים,, שבוע טוב לכולם ושעם ישראל ינצח במלחמה גם בעזה וגם בלבנון וגם בסוריה, תודה לחיילי צה"ל וגם לחיילות צה"ל בערד. אתם כבוד וגאווה לעיר".

מחברת מטרופולין נמסר: "האירוע המתואר חמור ומתוחקר על ידי החברה. אין לקבוע מסמרות טרם השלמת התחקיר המקצועי".