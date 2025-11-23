כיכר השבת
ראש העיר זועם

מורה ותלמידים הורידו חיילת מאוטובוס ציבורי: "זו הסעה פרטית לתלמוד תורה"

חיילת הורדה מאוטובוס ציבורי בערד, לאחר שנוסעים ומורה טענו שמדובר בהסעה פרטית לתלמידי תלמוד תורה | ראש העיר יאיר מעיין זועם ומאיים: "זו עבירה פלילית. הודעתי לשרת התחבורה ולמנכ"ל החברה - אם יורידו עוד פעם נוסעת מאוטובוס, החברה לא תיסע יותר בעיר" (בארץ)

אוטובוס, אילוסטרציה. אין קשר בין התמונה לכתבה (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

חיילת הורדה הבוקר (ראשון) מאוטובוס ציבורי בעיר ערד לאחר שנוסעים, תלמידי תלמוד תורה בעיר, ומורה טענו שמדובר בהסעה פרטית לתלמידי תלמוד תורה.

האירוע התרחש בקו 80 של חברת מטרופולין. "זה מקרה חמור מאוד", אמר ראש העיר יאיר מעיין בסרטון שפרסם. "זו עבירה פלילית, עברת משמעת חמורה של הנהג".

ראש העיר הוסיף ואמר כי הודיע לשרת התחבורה ולמנכ"ל החברה שאם יורידו עוד פעם נוסעת מאוטובוס, החברה לא תיסע יותר בעיר. ראש העיר הנחה את הנהגים לעצור בצד ולהזעיק משטרה במקרים כאלה, ולא להוריד נוסעים. הוא קרא לתושבים להתקשר אליו ישירות במקרים דומים.

"אני התקשרתי למנכ"ל מטרופולין, התקשרתי מיד גם לשרת התחבורה, הודעתי לשניהם שעוד פעם אחת שבה יורידו נוסעת מאוטובוס של תחבורה ציבורית פה בעיר ערד, חברת מטרופולין לא תיסע יותר בעיר. אף אחד לא ייסע פה יותר בעיר.

עבריינים יטופלו על ידי משטרת ישראל ועל ידי משרד התחבורה, ואם חברת מטרופולין לא יודעת לתת שירות לתושבות העיר ערד - הם לא יעבדו בעיר ערד. אני הודעתי למנכ"ל מטרופולין: אם מישהו אומר דבר כזה, שיעצור בצד ויקרא למשטרה. הוא לא ימשיך בנסיעה ולא יוריד אף אישה מאוטובוס".

עוד אמר: "זה חמור מאוד, אנחנו נטפל בזה במלוא החומרה. ואני מבקש בפעם הבאה שמי שזה קורה לו, להתקשר אליי, להתקשר אליי לטלפון".

הוא מספר את מספר הטלפון שלו והוסיף: "לא לרדת מהאוטובוס, לחכות עד שאני אגיע עם מנכ"ל העירייה, עם השיטור העירוני, ואנחנו נטפל בעבריינים כמו שצריך לטפל בעבריינים,, שבוע טוב לכולם ושעם ישראל ינצח במלחמה גם בעזה וגם בלבנון וגם בסוריה, תודה לחיילי צה"ל וגם לחיילות צה"ל בערד. אתם כבוד וגאווה לעיר".

מחברת מטרופולין נמסר: "האירוע המתואר חמור ומתוחקר על ידי החברה. אין לקבוע מסמרות טרם השלמת התחקיר המקצועי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

13
תודה ששמתם תמונה של אוטובוס להמחשה. זה עזר מאוד.
רוני
12
צודק ונכון מאוד יש גבול לחוצפה
דקל
11
לא ייאומן לאיפה אפשר להדרדר
משתמטים רשעים
10
בנות תתבעו ותרויחו המון כסף.כדאי מאוד.
דוד
9
בהחלט יש מס' קו גם להסעת תלמידים. אין הסעות ללא מס'. וגם מחויבים לכל החוקים כמו שאסור להם לעצור שלחא בתחנה שלהם. המס' מופיע על התחנות.
יודעת
ו"כל החוקים" זה שלכל אחד מותר לעלות. איש, אשה, ילד, ילדה, רוסי, אתיופי או ערבי או יהודי. כווולם. מי שלא רוצה - שיעשה הסעה פרטית לגמרי.
נכון מאד
8
לא הבנתי, זו הייתה הסעה או לא? ברור שהיא לא יכולה לעלות להסעה, גם לא של תלמידות
נוסע
לא הסעה. בערים שונות יש הסדר שיש קווי תלמידים שנוסעים בכיוונים שבהם יש בתי ספר, בין שכונות שונות. בערים כמו ירושלים, המשמעות היא שיש קווים שהם לגמרי בנות, או לגמרי בנים. אבל אלה קווים עם מספר, וכל אחד עם רב קו יכול לעלות. זה היה כנראה קו שמשרת ילדי חיידר והחיילת עלתה עליו. חוקית, זכותה, ובעייתם שאין
ירושלמית
7
אסור להסיע נוסעים מחוץ לרשימה של המבוטחים יש חוק ולא צריך להידחף למקומות לא מאושרים ממש חוצפה ומי שלא מבוטח אין החברה יכולה להסיעו שתלך לתחבורה ציבורית ולא להידחף
פרחה
היא לא "פרחה". זו תחבורה ציבורית בהגדרה. עם מספר קו ונסיעה עם רב קו. זו לא הסעה פרטית, ובעייתם שלא יצרו לעצמם כזו
יודעת
6
להסעה פרטית אין מספר קו
זה תחבורה ציבורית
5
יש כאלו שבטוחים שהכל הכל שייך להם ורק להם.
יואל
4
לתבוע תביעה אזרחית את חברת האוטובוסים
יהודי מאמין
3
זה מקובל באיזורים חרדים שמגיע קו אוטובוס שמיועד רק לבית ספר זה מקובל בכל מקום ולא מבין על מה הרעש
יעקב
קו ציבורי-מיועד לציבור
הבנת הנקרא
2
גם אני לא יכול לעלות בהסעת תלמידים, כולם יודעים את זה, דמגוגיה זולה...
ברור
זה קו ציבורי לא הסעת תלמידים
הבנת הנקרא
1
פשוט לעלות ולא לרדת, עד שתבוא משטרה.
רחלי

