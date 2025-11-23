"זה כל כך מיוחד": ארבעת ניצולי השבי סגרו מעגל בתפילה מרגשת

( צילום: צבי לבנהרץ )

התפילה שסגרה מעגל: אחרי 738 ימים בשבי, ארבעת החטופים הישראלים חוזרים למקום הקדוש שבו התפללו משפחותיהם לשחרורם. לפני שנתיים, משפחותיהם הגיעו לראשונה להתפלל על ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש, במסע של צעירי חב"ד. במהלך 738 הימים הכואבים, הם חזרו שוב ושוב, להתפלל ולבקש נס.

אמש, מוצאי שבת, הגיעו החטופים בעצמם כדי לשאת תפילת הודיה. ארבעת החטופים הישראלים ששוחררו משבי חמאס ביקרו באוהל של הרבי בקווינס, ניו יורק, כדי להודות לאלוקים על שובם הפלאי. שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - נשאו תפילה יחד עם בני משפחותיהם. "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה", שיתף הרב מנחם קוטלרסקי, שקיבל את פני המשפחות ואירח את הביקור מטעם מטה חב"ד העולמי. "לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל". חגי אנגרסט, אביו של מתן, אמר: "הייתי פה בן בית, עשרות פעמים ביקרתי כאן במהלך השנתיים האחרונות. כל פעם שאני בניו יורק, אני מגיע לאהל של הרבי. התחלנו את המסע כשהבן שלנו היה בגיהינום. בזכות התפילות האלה יצאנו מחוזקים. הגענו לרבי להגיד תודה, וגם לכם על המצוות שעשיתם עבור הילדים שלנו". באוהל, כמנהג המקום, החטופים המשוחררים ומשפחותיהם נתנו צדקה, הדליקו נרות וכתבו פתקי בקשה לברכה. עם הכניסה למקום, הם קראו את פרק ק' בתהילים - "מזמור לתודה", והודו שוב ושוב על הניסים וחזרתם הביתה.

"עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה".

החטופים ובני משפחותיהם ניצלו את הרגעים המאחדים ונשאו תפילה להשבת כלל החטופים שעדיין נותרו מוחזקים בשבי חמאס בעזה.

"הייתי כאן לראשונה בדיוק לפני שנתיים ופעמים רבות במהלך השנתיים הקשות האחרונות, הגענו להתפלל באוהל, ובכל פעם חזרנו מחוזקים להמשיך במאמצים", אמר קובי כלפון, אביו של ניצול השבי שגב. "עכשיו, כשהצלחנו, הגענו לכאן להגיד תודה ולהרהר בכוחן של כל המצוות שנעשו בזכותם. אני אסיר תודה מאוד לחב"ד על הליווי בשנתיים האחרונות".

אמונתם הבלתי מעורערת של החטופים במהלך השבי עוררה התעוררות יהודית גלובלית. מתן אנגרסט, בן 22, נחטף מהטנק שלו ליד נחל עוז אחרי קרב עז. למרות פציעות קשות ועינויים, הוא ביקש משוביו לספק לו סידור, חומש ותפילין, והם, באופן מפתיע, נענו. "התפללתי שלוש פעמים ביום, בבוקר, בצהריים ובערב", נזכר מתן. "זה הגן עליי; זה נתן לי תקווה".

בזמן שבר קופרשטיין הוחזק בשבי, אמו השאילה את התפילין שלו לאלפים ברחבי העולם, ודחקה ביהודים להניח תפילין בזכותו. התפילין שלו נסעו בעולם, וביקרו בעשרות בתי חב"ד. במהלך השבי, בר אמר לעיתים קרובות את שמע ישראל והתפלל באמצעות מזמורים שידע בעל פה.

בואם של ארבעת ניצולי השבי, נערך במקביל לביקור של שורד שבי נוסף מוקדם יותר, יוסף חיים אוחנה, ששוחרר אף הוא בפעימה האחרונה. הביקורים האלה מצטרפים לעשרות ביקורים של ניצולי שבי במהלך השנתיים האחרונות, לצד בני משפחותיהם.

הביקור הבולט מכולם, היה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשנה שעברה, יחד עם בני משפחת עידן אלכסנדר. ביקור שסלל את הקשר החם עם המשפחה ולבסוף לשחרורו של עידן. "כשעידן אלכסנדר הוחזר, כל המדינה הרגישה את כוחו של האוהל ודוגמתו המתמשכת של הרבי", כתב נשיא ארה"ב באיגרת מיוחדת בשנה שעברה.