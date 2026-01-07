לוחמי אש מחלצים את ילדה שרגלה נלכדה במדרגות הנעות ( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים )

אין זה המקרה היחיד באותו הקניון ובאותו גרם המדרגות: לפני כחודש ילדה נוספת נלכדה בקניון "השדרה". גם היא חולצה בשלום. בכבאות והצלה שבים ומדגישים את הנחיות הבטיחות להורים והילדים: "אין לאפשר לילדים להשתמש במדרגות נעות ללא ליווי מבוגר".