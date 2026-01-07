דרמה של ממש בקניון בבית שמש: צוותי כיבוי והצלה מתחנת בית שמש הוזנקו אחר הצהריים (רביעי) לקניון "השדרה" בעקבות דיווח על ילדה שרגלה נלכדה במנגנון של מדרגות נעות.
לוחמי האש פעלו באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ עדין ומורכב, וכעבור זמן קצר הצליחו לחלץ את הילדה בשלום. עת הסתיים החילוץ בהצלחה, גורמי הרפואה טיפלו בילדה, ואין כל סכנה לחייה.
אין זה המקרה היחיד באותו הקניון ובאותו גרם המדרגות: לפני כחודש ילדה נוספת נלכדה בקניון "השדרה". גם היא חולצה בשלום. בכבאות והצלה שבים ומדגישים את הנחיות הבטיחות להורים והילדים: "אין לאפשר לילדים להשתמש במדרגות נעות ללא ליווי מבוגר".
