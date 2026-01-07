כיכר השבת
פעם שניה בתוך חודש

דרמה בקניון בבית שמש: רגלה של ילדה נתפסה במדרגות הנעות - הכוחות הוזנקו לחלצה

ילדה בת שלוש השתמשה במדרגות נעות בקניון השדרה והרגל שלה נתפסה במנגנון האוטומטי | לוחמי האש פעלו באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ עדין ומורכב, וכעבור זמן קצר הצליחו לחלץ את הילדה בשלום | זהו האירוע שני מהסוג הזה בחודש האחרון (בארץ)

לוחמי אש מחלצים את ילדה שרגלה נלכדה במדרגות הנעות (צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים)

דרמה של ממש בקניון ב: צוותי כיבוי והצלה מתחנת בית שמש הוזנקו אחר הצהריים (רביעי) לקניון "השדרה" בעקבות דיווח על ילדה שרגלה נלכדה במנגנון של מדרגות נעות.

לוחמי האש פעלו באמצעות כלים ייעודיים לחילוץ עדין ומורכב, וכעבור זמן קצר הצליחו לחלץ את הילדה בשלום. עת הסתיים החילוץ בהצלחה, גורמי הרפואה טיפלו בילדה, ואין כל סכנה לחייה.

אין זה המקרה היחיד באותו הקניון ובאותו גרם המדרגות: לפני כחודש ילדה נוספת נלכדה בקניון "השדרה". גם היא חולצה בשלום. בכבאות והצלה שבים ומדגישים את הנחיות הבטיחות להורים והילדים: "אין לאפשר לילדים להשתמש במדרגות נעות ללא ליווי מבוגר".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לצערינו זה הסיבה שמשפחות מגיעות לקניון בשביל לשחק במדרגות נעות בקיצור הציבור שלנו לא מתעורר עד שקוראים אסונות ואז מאשימים את המדינה...
תושב העיר
1
גם בסאן מאל ילדים משחקים במדרגות נעות , פחד פחדים מה שעושים שם! תשגיחו על הילדים!!! תרחמו!
נכון

כיכר השבת
