זה מצבו של הנהג

הנהג סוטה מהמסלול ומתנגש במשאית | תיעוד דרמטי מתאונה קרוב למודיעין עילית

בשעות המוקדמות של הבוקר התרחשה תאונה קשה בצומת ניל"י, בתיעוד ממצלמות הכביש, נראה הנהג כשהוא סוטה ממסלולו ומתנגש במשאית שעבר בנתיב הנגדי | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

התאונה בכביש 446 (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה)

קצת לפני השעה שש הבוקר (רביעי), התרחשה קשה בשומרון, כעת פורסם תיעוד ממצלמות הכביש של התאונה.

תאונת הדרכים התרחשה בין משאית לרכב פרטי בכביש 446 בסמוך לצומת ניל"י. בתיעוד נראה נהג הרכב כשהוא סוטה מעט ממסלולו ומתנגש במשאית.

כונני החירום העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שיבא תל השומר ושמיר-אסף הרופא 2 פצועים, בהם: נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 25 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית ונהג המשאית במצב קל.

חובשי מד"א רונלד קייקוב ונתי רוטר, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק עם פגיעות קשות ובתוכו נלכד גבר כבן 25 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל."

