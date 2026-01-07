קצת לפני השעה שש הבוקר (רביעי), התרחשה תאונה קשה בשומרון, כעת פורסם תיעוד ממצלמות הכביש של התאונה.

תאונת הדרכים התרחשה בין משאית לרכב פרטי בכביש 446 בסמוך לצומת ניל"י. בתיעוד נראה נהג הרכב כשהוא סוטה מעט ממסלולו ומתנגש במשאית.

כונני החירום העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים שיבא תל השומר ושמיר-אסף הרופא 2 פצועים, בהם: נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 25 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית ונהג המשאית במצב קל.

חובשי מד"א רונלד קייקוב ונתי רוטר, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק עם פגיעות קשות ובתוכו נלכד גבר כבן 25 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ של כוחות הביטחון, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל."