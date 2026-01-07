אירוע מזעזע התרחש היום (רביעי) כאשר ילד על הרצף האוטיסטי חזר מהגן בתל אביב אל הוריו עם חולצה שעליה הודק בסיכות שלט צהוב גדול, שעליו חתומות "הגננת והסייעות", ובו נכתב: "נא לדאוג לשלוח אותו מחר עם טיטולים, מגבונים ובגדים להחלפה". מדובר בגן פרטי שמפעילה אגודת ישראל בתל אביב לילדים בחינוך המיוחד.

הנהג סוטה מהמסלול ומתנגש במשאית | תיעוד דרמטי מתאונה קרוב למודיעין עילית מישאל לוי | 13:51

בעיריית תל אביב מסרו: "אנו רואים בחומרה רבה את האירוע החריג שאירע בגן, ואשר אינו עומד בסטנדרטים המקצועיים והערכיים המצופים מצוות חינוכי. העירייה פועלת מול אגודת ישראל, בתיאום מלא עם משרד החינוך, לבירור נסיבות המקרה ולהבטחת טיפול הולם".

במשרד החינוך מסרו ל-ynet כי "התיעוד שהובא לידיעת המשרד מזעזע. המשרד פתח בבדיקה מיידית ומעמיקה ופועל בנושא בשיתוף עיריית תל אביב-יפו והבעלות על הגן. המשרד ינקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו למיצוי הדין ולטיפול באירוע החמור והקיצוני".