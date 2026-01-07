כיכר השבת
על התיק והטיטול

אירוע מזעזע ברשת החרדית: הצוות גרם לילד עם מוגבלות להיראות כמו לוח מודעות

אירוע מזעזע בת"א: ילד עם צרכים מיוחדים הפך ל"שלט מודעות" | המטפלות הידקו על חולצתו מכתב אזהרה בו נכתב: "נא לדאוג למחר לצרכיו הבסיסיים" | מכתב דומה הודק גם לתיקו ועל הטיטול | בעירייה גינו: "רואים בחומרה את האירוע, המקום מופעל ע"י אגודת ישראל" (בארץ)

7תגובות
הילד עם השלט (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע מזעזע התרחש היום (רביעי) כאשר ילד על הרצף האוטיסטי חזר מהגן בתל אביב אל הוריו עם חולצה שעליה הודק בסיכות שלט צהוב גדול, שעליו חתומות "הגננת והסייעות", ובו נכתב: "נא לדאוג לשלוח אותו מחר עם טיטולים, מגבונים ובגדים להחלפה". מדובר בגן פרטי שמפעילה אגודת ישראל בתל אביב לילדים בחינוך המיוחד.

בעיריית תל אביב מסרו: "אנו רואים בחומרה רבה את האירוע החריג שאירע בגן, ואשר אינו עומד בסטנדרטים המקצועיים והערכיים המצופים מצוות חינוכי. העירייה פועלת מול אגודת ישראל, בתיאום מלא עם משרד החינוך, לבירור נסיבות המקרה ולהבטחת טיפול הולם".

במשרד החינוך מסרו ל-ynet כי "התיעוד שהובא לידיעת המשרד מזעזע. המשרד פתח בבדיקה מיידית ומעמיקה ופועל בנושא בשיתוף עיריית תל אביב-יפו והבעלות על הגן. המשרד ינקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו למיצוי הדין ולטיפול באירוע החמור והקיצוני".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
החרפה היא של ההורים שלא דואגים לילד..... זה דה לגיטימציה לכתוב חרפה ולהטות אותה לכיוון צוות חסר אונים... מה רוצים שלא יפתחו לו את הדלת של הגן???
גננת
מה הקשר? יש דרך להודיע הודעות.הילד הוא לא ךלוח מודעות .ולמה כולם צריכים לדעת שנגמר לו הטיטולים והמגבונים בגן? וזה דבר שקורה בלי קשר להזנחה .פשוט נגמר ומבאים חדש
אלמוני
5
יותר מטריד למה צוות הגן העביר את המסר ככה כנראה ההורים מזניחים את הצרכים הבסיסיים של הילד
אביגדור
4
צריך לערב את הרווחה נשמע דווקא שההורים מזניחים את הילד ולא מביאים לו צרכים בסיסיים גם מודגש למחר משמע שהמצב חסר אונים מצד הגננות שאין שיתוף פעולה לצרכי הילד
משה
3
זה שהם כתבו צרכים בסיסיים מגבונים וטיטולים ובגדי החלפה לא מעיד על הזנחה של ההורים.זה דברים שנגמרים וצריך להביא חדש .זה לא דרך להודיע להורים.ממש לא
אלמוני
2
מה שלא יהיה כך לא מעבירים מסר.בטח לא על חשבון הילד וכבודו.
שלום
1
לשמור על כבוד של ילד זה גם צורך בסיסי .גם שהוא חינוך מיחד
אלמוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר