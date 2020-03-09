אירוע מזעזע בת"א: ילד עם צרכים מיוחדים הפך ל"שלט מודעות" | המטפלות הידקו על חולצתו מכתב אזהרה בו נכתב: "נא לדאוג למחר לצרכיו הבסיסיים" | מכתב דומה הודק גם לתיקו ועל הטיטול | בעירייה גינו: "רואים בחומרה את האירוע, המקום מופעל ע"י אגודת ישראל" (בארץ)
לאחר ש'עושק הגננות' החרדיות השיטתי נחשף בתחקיר "כיכר השבת", המערכת הפוליטית החרדית מתחילה להגיב לטענות הקשות שעלו בתחקיר • גורם פוליטי חרדי בכיר מאשים: "מנהלי המוסדות הם הטייקונים של הציבור החרדי, ששולטים בחצרות הרבנים" • ומה הח"כים מבטיחים? (חרדים)
תחקיר 'עושק הגננות החרדיות' של 'כיכר השבת', עורר תגובות ופניות רבות למערכת עם סיפורים נוספים על תנאי עבודה מחפירים ועושק גננות ומורים • כעת אנו חושפים - כך נראה חוזה עבודה ברשת הגנים של בית יעקב (חרדים)
רשת גני הילדים של תנועת ש"ס, נמצאת בגירעון תקציבי של למעלה מ-20 מיליון שקלים. הקבינט החברתי-כלכלי, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי לאשר את הצעת שרי החינוך והאוצר, להעברת תקציב מיוחד של 18 מיליון שקלים לרשת הגנים כדי לסייע לה לעמוד בתוכנית ההבראה בה היא נמצאת. בסוף השבוע דווח ב'כיכר השבת' על עיכוב בהעברת המשכורות ברשת, בעקבות הפרסום הכספים הועברו באותו יום
לאן נעלמו משכורות הגננות שהגיעו אל רשת החינוך של ש"ס ממשרד החינוך כבר בתחילת השבוע? את השאלה הזו שואלים בלא מעט גני ילדים הפועלים תחת הרשת, שצפויות לעכב את משכורות הגננות העובדות אצלן, בעקבות כך. "כיכר השבת" פנה לקבל את תגובתו של גיל דוד, מנהל רשת הגנים של מעיין החינוך התורני, והוא לא מבין על מה המהומה. לדבריו, תאריך העברת הכספים נקבע מראש, המנהלים עודכנו והכסף אמור לעבור כבר היום
מכה ל"אגודת ישראל": בפס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה נקבע כי רשת הגנים של 'אגודת ישראל' ביצעה אפליה מטעמי גיל כלפי 16 גננות חרדיות ותיקות ● הרשת גם ננזפה על סגנון בוטה ובלתי-ראוי ● כעת ממתינים להחלטת ביה"ד האזורי באשר לגובה הפיצויים שתשלם הרשת לכל גננת ● ומיהן הגננות האמיצות? >>> כל הפרטים