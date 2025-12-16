עשרה בני אדם - שני טייסים ושמונה נוסעים נספו אתמול (שני) כשמטוס מנהלים פרטי שטס מאקפולקו לטולוקה התרסק לתוך מחסן בסמוך לנמל התעופה הבינלאומי של טולוקה, במרכז מקסיקו.
בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל.
על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, המטוס, מדגם ססנה סיטיישן 650, המריא מאקפולקו שבחוף המערבי כשעל סיפונו עשרה אנשים - שמונה נוסעים ושני טייסים. לפי משרד התשתיות והתחבורה המקסיקני, מדובר בטיסה פרטית ולא מסחרית.
המטוס התרסק על מחסן שהכיל מיכלי דלק וגז, מה שגרם לשריפה גדולה. לדברי שר הביטחון של מדינת מקסיקו (אזור פדרלי במרכז המדינה), שש גופות נצפו במקום ההתרסקות, אך המספר טרם אושר סופית. הרשויות פינו תושבים משני רחובות סמוכים כאמצעי זהירות.
במחסן שנפגע לא שהו אנשים בעת האירוע. סיבת ההתרסקות עדיין נחקרת, והרשויות הפדרליות פתחו בחקירה.
