עשרה נספו בתאונה חוצה את השמיים וצולל לעבר הקרקע: כך נראו רגעי התרסקות המטוס במקסיקו | צפו עשרה בני אדם נספו אתמול כשמטוס מנהלים פרטי התרסק לתוך מחסן במרכז מקסיקו | בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל | צפו בתיעודים (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 12:35