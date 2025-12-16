כיכר השבת
עשרה נספו בתאונה

חוצה את השמיים וצולל לעבר הקרקע: כך נראו רגעי התרסקות המטוס במקסיקו | צפו

עשרה בני אדם נספו אתמול כשמטוס מנהלים פרטי התרסק לתוך מחסן במרכז מקסיקו | בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל | צפו בתיעודים (תעופה)

מטוס מרוסק אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

עשרה בני אדם - שני טייסים ושמונה נוסעים נספו אתמול (שני) כשמטוס מנהלים פרטי שטס מאקפולקו לטולוקה התרסק לתוך מחסן בסמוך לנמל התעופה הבינלאומי של טולוקה, במרכז מקסיקו.

בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל.

View post on X

על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, המטוס, מדגם ססנה סיטיישן 650, המריא מאקפולקו שבחוף המערבי כשעל סיפונו עשרה אנשים - שמונה נוסעים ושני טייסים. לפי משרד התשתיות והתחבורה המקסיקני, מדובר בטיסה פרטית ולא מסחרית.

המטוס התרסק על מחסן שהכיל מיכלי דלק וגז, מה שגרם לשריפה גדולה. לדברי שר הביטחון של מדינת מקסיקו (אזור פדרלי במרכז המדינה), שש גופות נצפו במקום ההתרסקות, אך המספר טרם אושר סופית. הרשויות פינו תושבים משני רחובות סמוכים כאמצעי זהירות.

View post on X

במחסן שנפגע לא שהו אנשים בעת האירוע. סיבת ההתרסקות עדיין נחקרת, והרשויות הפדרליות פתחו בחקירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר