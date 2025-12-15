כיכר השבת
החלטת רה"ע - בוטלה

'דגל' ו'אגודה' ניצחו את ראש העיר אלעד; זה מה שבית המשפט פסק לטובתם

בית המשפט ביטל את החלטת ראש העיר אלעד וחייב את העירייה בהוצאות חריגות | השופטת קבעה כי הדרת האופוזיציה מוועדת התכנון נעשתה שלא כדין, הורתה על מינויו המיידי של פנחס גרוס וחייבה את העירייה ב-45,000 ש"ח הוצאות משפט (חרדים)

ישראל פרוש ויהודה בוטבול (צילום: יעקב כהן)

סיעות ואגודת ישראל בעיר אלעד, עתרו לבית המשפט נגד ראש העיר יהודה בוטבול, ובית המשפט ביטל את החלטת ראש העיר בנוגע לחברותו של פנחס גרוס בוועדה המקומית לתכנון ובנייה וחייב את העירייה בהוצאות חריגות של 45,000 ש"ח הוצאות משפט.

בפסק הדין נקבע כי התנהלות ראש העיר, שניסה לקבוע בעצמו את זהות נציגי הסיעות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נעשתה בחוסר סמכות ובניגוד לדין.

השופטת קיבלה את טענות העותרים והורתה על מינויו המיידי של חבר המועצה מטעם אגודת ישראל ודגל התורה, פנחס גרוס, כחבר בוועדת המשנה.

מדובר בצעד חריג, המעיד על מורת הרוח מהתנהלות העירייה שסירבה להצעת פשרה דומה לפני כעשרה חודשים. בית המשפט כאמור חייב את המשיבים בהוצאות משפט תקדימיות בסך 45,000 ש"ח.

באגודת ישראל ודגל התורה מרוצים מהפסק ואמרו כי "בית המשפט הציב היום תמרור 'עצור' להתנהלות השרירותית של בוטבול. חבל שתושבי אלעד נאלצים לשלם מכיסם 45,000 ש"ח על התעקשות מיותרת של ראש העיר, שפעל בניגוד לעמדת יועציו המשפטיים. אנו סבורים כי מן הדין והצדק שראש העיר ישלם את הקנס מכיסו הפרטי ולא מקופת הציבור".

עו"ד הילה רווח, ב"כ העותרים, מסרה: ״אני שמחה שבית המשפט קיבל את עמדתנו ומנע מהעירייה לרמוס את ייצוג האופוזיציה. פסק הדין קובע חד-משמעית כי יש למנות את חבר המועצה פנחס גרוס לוועדה לאלתר. פסיקת ההוצאות התקדימית מדברת בעד עצמה ומעידה על חומרת התנהלות העירייה בתיק זה״.

0 תגובות

2
יהודה בוטבול לא עושה כלום! חבל שהצבעתי לו
שושי
1
בוטבול בושה של אדם בובה של דרעי ותו לא
ספרדי

