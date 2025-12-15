כיכר השבת
שעות של חיפושים

אותרו הורי הפעוט שנמצא לבדו ב-2:00 בלילה בקלנדיה | נפתחה חקירת משטרה

שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)

8תגובות
הפעוט (צילום: מהרשתות החברתיות)

לפני זמן קצר הגיעה לסיומה הדרמה שהסעירה את המגזר החרדי: אותרו הוריו של הפעוט, כבן השלוש, שנמצא הלילה (סביב השעה 02:15) לבדו בחניון אוטובוסים סמוך למעבר קלנדיה.

הפעוט, בעל חזות חרדית ירושלמית עם פאות וכיפה ודובר יידיש בלבד, נמצא על ידי עובד ערני במסוף.

ולוחמי מג"ב שהוזעקו למקום, העבירו אותו למשמרת בתחנת שפט, לאחר שניסיונות לדלות ממנו פרטים עלו בתוהו.

הוריו של הפעוט זוהו כתושבי מודיעין עילית. בשעה הקרובה הם צפויים לפגוש את בנם.

בהמשך היום, יידרשו ההורים להתייצב לחקירת משטרה, בהתאם לנסיבות המקרה החמור. המשטרה תבדוק כיצד הגיע הפעוט לבדו בשעת לילה מאוחרת אל אזור כה מסוכן ומרוחק.

המשטרה ביקשה לשבח את פועלו של עובד המסוף שגילה ערנות יוצאת דופן: "זה המקום לשבח את פועלו של עובד המסוף הלילה, לאחר שהבחין בילד כבן 3 שנמצא במקום ודיווח על כך במיידי לכוחות המשטרה ומשמר הגבול שהגיעו והעבירו את הקטין למשמרתם במהלך הלילה".

כזכור בשעות הבוקר הייתה דרמה ודאגה גדולה לאחר שבסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר הוזעקו שוטרי תחנת שפט ממחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף אל מסוף האוטובוסים במעבר קלנדיה, זאת בעקבות דיווח שהתקבל מאזרח על ילד תועה במקום.

מדובר בפעוט כבן שלוש, בעל חזות חרדית ירושלמית מובהקת: הוא חובש כיפה, מעוטר בפאות, ודובר אך ורק יידיש. ניסיונות החקירה עלו בתוהו והוא הועבר לתחנת המשטרה.

מדוברות המשטרה נמסר כי ניסיונות לדלות מהפעוט פרטים מהותיים נוספים – לרבות שמות הוריו או נסיבות הגעתו למקום המסוכן – לא זכו לשיתוף פעולה מצדו ועלו בתוהו.

בשל הקור העז ששרר בשעת הלילה וצורך בביצוע פעולות שזמנן עלול לארוך זמן רב, הילד האובד הועבר לתחנת המשטרה שפט במרחב קדם. דיווח אודות המקרה הועבר במקביל לגורמי הרווחה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

7
לבדוק אולי מול מפעלים שמעסיקים משגיחים גם בלילות, אולי האבא הביא את ילדו לשם והילד יצא מאזור המפעל
מכיר את האזור
6
מוזר
מוזר
5
ההורים נמצאו ב"ה!
שירה
4
ההורים אותרו.ב"ה
שירה
3
יש טעות בכתבה. כתוב :ההורים "הדואגים"
צבי
דאוגים מהחקירה
ציני
2
ואיפה האמא, בחדר לידה? באמת תפסיקו להיות תמימים, והם גם לא הודיעו שנעלם ילד? ממש מתמיה
אילה
1
יוו איזה פחד!! תפסיקו לשפוט! הכל יכול להיות!! אני גם אמא לילדים ומאוד שובבים שכל יום יכול להיות אתגר אחר!!
לדון לכף זכות

