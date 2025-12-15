לפני זמן קצר הגיעה לסיומה הדרמה שהסעירה את המגזר החרדי: אותרו הוריו של הפעוט, כבן השלוש, שנמצא הלילה (סביב השעה 02:15) לבדו בחניון אוטובוסים סמוך למעבר קלנדיה.

הפעוט, בעל חזות חרדית ירושלמית עם פאות וכיפה ודובר יידיש בלבד, נמצא על ידי עובד ערני במסוף.

המשטרה ולוחמי מג"ב שהוזעקו למקום, העבירו אותו למשמרת בתחנת שפט, לאחר שניסיונות לדלות ממנו פרטים עלו בתוהו.

הוריו של הפעוט זוהו כתושבי מודיעין עילית. בשעה הקרובה הם צפויים לפגוש את בנם.

בהמשך היום, יידרשו ההורים להתייצב לחקירת משטרה, בהתאם לנסיבות המקרה החמור. המשטרה תבדוק כיצד הגיע הפעוט לבדו בשעת לילה מאוחרת אל אזור כה מסוכן ומרוחק.

המשטרה ביקשה לשבח את פועלו של עובד המסוף שגילה ערנות יוצאת דופן: "זה המקום לשבח את פועלו של עובד המסוף הלילה, לאחר שהבחין בילד כבן 3 שנמצא במקום ודיווח על כך במיידי לכוחות המשטרה ומשמר הגבול שהגיעו והעבירו את הקטין למשמרתם במהלך הלילה".

בשל הקור העז ששרר בשעת הלילה וצורך בביצוע פעולות שזמנן עלול לארוך זמן רב, הילד האובד הועבר לתחנת המשטרה שפט במרחב קדם. דיווח אודות המקרה הועבר במקביל לגורמי הרווחה.