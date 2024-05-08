חבר המועצה הצעיר מטעם דגל התורה, שממוקם ברשימה במקום נמוך יחסית, קיבל לאחר מו"מ מתיש את תיק הרווחה ואף ויתר על אחד התיקים שהגיעו לו, הגיע לאחר הסגירה הרשמית עם ראש עיריית ירושלים, לקבל את ברכתו והדרכתו של מורו ורבו, ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן (חדשות חרדים)
קרוב לשלושים אחוזים מהעמותות בישראל הינן עמותות חרדיות שמרביתן עוסקות בתחום הרווחה | הציבור מאמין יותר לעמותות חרדיות - ותורם להן פי שלושה מסך התרומות לעמותות כלליות | למרות זאת, תקציב המדינה לעמותות החרדיות - קטן בעשרות אחוזים מהעמותות החילוניות | הנתונים המלאים (חדשות)