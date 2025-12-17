כיכר השבת
ביקור רב רושם

בצל הטרור: גאב"ד מלבורן בביקור חיזוק בסידני - לנחם, לחזק ולבקר את הפצועים

ביקור חיזוק ערך הבוקר גאב"ד מלבורן, הגה"צ רבי שלמה קאהן, בסידני, לשם הגיע בטיסה מיוחדת במרחק של שעה וחצי כדי לחזק את הקהילה בעקבות הפיגוע הקשה • הרב השתתף בהלוויות, ביקר פצועים ונפגש עם משפחות הנרצחים ורבני הקהילות • צפו בתיעוד (חרדים)

הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור חיזוק ותנחומים מיוחד התקיים הבוקר (רביעי) בסידני שבאוסטרליה, כאשר הגה"צ רבי שלמה הכהן קאהן, גאב"ד קהילת "עדת ישראל" במלבורן, הגיע לעיר בעקבות הפיגוע הקשה שאירע ביום ראשון השבוע, בו נרצחו יהודים קדושים על קידוש השם הי"ד.

הגאב"ד עשה דרכו עם מטוס פרטי במרחק של שעה וחצי טיסה, וזאת לעודד את המשפחות ולחזק את הקהילות.

הגאב"ד השתתף בהלוויות הנרצחים, מסר דברי חיזוק והשתתף בצער המשפחות והקהילה המקומית. במהלך הביקור נפגש עם רבני הקהילות, בני משפחות ההרוגים, נציגי ההצלה ואישי ציבור מקומיים.

כמו כן, ערך ביקור חולים אצל הבחור היקר יאנקי סופר, מתלמידי מוסדות "עדת ישראל", שנפצע באורח קשה בפיגוע. הרב חיזק את הבחור ובני משפחתו, והביע את הערכתו הרבה למסירות נפשם של כוחות ההצלה שפעלו בזירה.

הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי שלמה קאהן בביקור בסידני (צילום: באדיבות המצלם)

