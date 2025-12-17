כיכר השבת
משפט בצל הטרור

59 סעיפי אישום על רצח וטרור: כתב אישום נגד המחבל מהטבח באוסטרליה 

משטרת אוסטרליה הגישה 59 סעיפי אישום, כולל טרור ורצח, נגד המחבל נאביד אכרם שביצע את הטבח בחוף בונדי. כתב האישום יוגש רשמית עם שיפור במצבו הרפואי של המחבל שנפצע בנטרולו (בעולם)

המחבלים יורים מכיוון הגשר, (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

משטרת אוסטרליה הודיעה היום על הגשת כתב אישום חמור הכולל 59 עבירות נגד המחבל נאביד אכרם, שביצע יחד עם אביו את מסע הרצח הנורא בחוף בונדי. בטבח, שזעזע את הקהילה הבינלאומית, נרצחו בדם קר 15 בני אדם. אכרם, שנפצע קשה במהלך נטרולו בזירה, יועמד לדין ברגע שמצבו הרפואי יאפשר זאת.

סעיפי האישום: כתב האישום כולל סעיפי רצח מדרגה ראשונה ועבירות חמורות. הרשויות באוסטרליה מדגישות כי מדובר באחד מכתבי האישום הנרחבים ביותר שהוגשו במדינה, כחלק מהמאמץ להוקיע את מבצעי הפשע הנתעב שבוצע בשם אידיאולוגיה קיצונית.

זיכרון של כאב: פיגועים ששינו את אוסטרליה

הטבח בחוף בונדי מעיר זיכרונות קשים מאירועי טרור קודמים שזעזעו את היבשת הרחוקה:

  • הפיגועים בבאלי (2002): למרות שהתרחשו באינדונזיה, הפיגועים נחשבים ל"שבעה באוקטובר" של האוסטרלים. 88 אזרחים אוסטרלים נרצחו בפיצוצי מועדוני הלילה, אירוע שהוביל לשינוי דרמטי בחקיקה נגד טרור באוסטרליה.
  • המצור על בית הקפה "לינדט" בסידני (2014): מחבל חמוש השתלט על בית קפה בלב המרכז המסחרי של סידני והחזיק בני ערובה במשך שעות ארוכות. האירוע הסתיים בפריצה משטרתית וברצח של שני בני ערובה, אירוע שהעלה את הכוננות הלאומית מפני "זאבים בודדים".
  • הטבח בכרייסטצ'רץ' (2019): אמנם אירע בניו זילנד השכנה, אך בוצע על ידי אזרח אוסטרלי שטבח בעשרות מתפללים. האירוע הוביל לשיתוף פעולה מודיעיני חסר תקדים בין אוסטרליה למדינות העולם למניעת הסתה וקיצוניות ברשתות החברתיות.
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
מזעזע שני רובי ציירים אפילו לא נשק אוטומטי כדור כדור ואף אחד לא יכל להוריד אותם. ה ירחם גלות
יהודה

