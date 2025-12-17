משפט בצל הטרור 59 סעיפי אישום על רצח וטרור: כתב אישום נגד המחבל מהטבח באוסטרליה משטרת אוסטרליה הגישה 59 סעיפי אישום, כולל טרור ורצח, נגד המחבל נאביד אכרם שביצע את הטבח בחוף בונדי. כתב האישום יוגש רשמית עם שיפור במצבו הרפואי של המחבל שנפצע בנטרולו (בעולם)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 08:08