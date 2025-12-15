כיכר השבת
סופגניות לחסידים

שהחיינו על ההדלקה הראשונה: קרעטשניף סיגעט חגגה את נר חנוכה עם הרבי החדש

צפו בתיעוד ענק ממעמד ההדלקה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט, בשנה הראשונה לעלותו על כס אבותיו הקדושים | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מעות חנוכה וסופגניות לחסידים שמיהרו לא לפספס מלשמוע ברכת שהחיינו מהרבי החדש (חסידים)

נר א' דחנוכה אצל האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
