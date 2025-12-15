סופגניות לחסידים שהחיינו על ההדלקה הראשונה: קרעטשניף סיגעט חגגה את נר חנוכה עם הרבי החדש צפו בתיעוד ענק ממעמד ההדלקה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט, בשנה הראשונה לעלותו על כס אבותיו הקדושים | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מעות חנוכה וסופגניות לחסידים שמיהרו לא לפספס מלשמוע ברכת שהחיינו מהרבי החדש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:57