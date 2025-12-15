שהחיינו על ההדלקה הראשונה: קרעטשניף סיגעט חגגה את נר חנוכה עם הרבי החדש
צפו בתיעוד ענק ממעמד ההדלקה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט, בשנה הראשונה לעלותו על כס אבותיו הקדושים | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מעות חנוכה וסופגניות לחסידים שמיהרו לא לפספס מלשמוע ברכת שהחיינו מהרבי החדש (חסידים)
רבבות חסידי באטמר חגגו בסוף שבוע האחרון מעמד כ"א כסלו, לציון יום הצלת האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | המעמד האדיר התקיים במתחם ענק בקראון הייטס, כשבמקום נבנו 15 קומות פארנצעס מכל הצדדים | כנואם הכבוד שימש הגאון רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מסאטמר, במשנת דודו מייסד החסידות לאחר השואה האיומה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
שלושים ושתיים שנה לאחר שעלה על כס ההנהגה, חידש אמש האדמו"ר מאנטניא את מלבוש הקאלפיק, כפי מנהג אדמו"רי החסידות לבית ויז'ניץ לדורותיה | האדמו"ר שנמנע עד עתה מלהשתמש במלבוש זה, החל לחבוש אותו להפצרת בני משפחתו וחסידיו שהתרגשו לחזות בנועם זיו עבודתו עם הקאלפיק על ראשו במעמד הדלקת נרות חנוכה (חסידים)
אלפים השתתפו אמש במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה של ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | טרם מעמד ההדלקה נשא ראש הישיבה שיחה נאה, בפני מאות ילדי החמד שהתאספו בקומת 'השטיבלעך' במרכז החסידות | בסיום המעמד עברו האלפים לקבלת מטבעות קודש לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מחזה משובב לב ונפש מתחולל בחצר הקודש צאנז מידי שנה בשנה, בימי החנוכה, עת מתאספים אלפי החסידים לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת הנרות, ולאחר מכן מאזינים בקשב רב לפלפול בדרוש ואגדה שנושא האדמו"ר במשך שעה ארוכה, כשבאותה עת, פרחי החסידים - בחורי החמד, מעלים את דברי האדמו"ר עלי כתב למען יעמוד למשמרת ימים רבים | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לקבלת מעות חנוכה | צפו בתיעוד מהמעמד בליל ראשון של החג (חסידים)
הלהב עולה מאליה בחצר הקודש ספינקא, עת נכנס מדי ערב האדמו"ר בלהב אש קודש אל היכל בית מדרשו, ומיד מורה לפצוח בשירת 'לעשות רצונך' הויזניצאי, האדמו"ר שיושב אחוז שרעפים במהלך כל ההדלקה, מעודד את השירה בעוז | צפו בתיעוד מנר ראשון של חנוכה במרכז החסידות ברחוב דונלו בבני ברק (חסידים)
במעמד רווי הוד בביתו נאווה קודש העלה זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שלהבת אש קודש במנורה הירושה מהרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במעמד זכו להסתופף המונים מבני ירושלים, ועל צבאם רבנים ונגידים | צפו בתיעוד (חסידים)
עטור במלבושי שבת לתפארה היות ונמצא בתוך שבעת ימי המשתה לנישואי נכדתו, הדליק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא את נר הראשון של חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במעמד השתתפו רבנים רומי מעלה המקורבים לחצר הקודש | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים כנהוג, ונשא אמרות קודש (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה הגיעו אמש לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה | כמנהג בית נדבורנה, ניגנו לפני האדמו"ר מספר בחורים ממצטייני הישיבה עם כינורות בידם את מזמורי החנוכה, תוך שהאדמו"ר יושב מול פני המנורה אחוז שרעפים (חסידים)
עטור בהוד והדר נכנס הרבי מדארג אל היכל בית מדרשו עם שקיעתה של חמה בליל ראשון של חנוכה, והעלה שלהבת האש במנורת הכסף המוהדרת שהוצבה אחר כבוד בפתח חדרו, תוך שהמוני החסידים חוזים בנועם זיו עבודתו | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אמש בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה, בהיכל הטישים הגדול של החסידות במרכז בני ברק | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים מרומם, ונשא דברות קודש ברום מעלת לימוד התורה הק' בימים אלו בזמן התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
בהיכל ישיבתו הרמה במרכז בני ברק, העלה האדמו"ר מאלכסנדר את שלהבת האש בנר ראשון של חנוכה | במעמד השתתפו המוני חסידים, ובראשם חתנו, האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב השוהה בארה"ק בימים אלו | המעמד התקיים בהיכל הישיבה עקב בניית בית המדרש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ השתתפו אמש בהדלקת נר ראשון דחנוכה של האדמו"ר, במרכז העולמי 'בית ויז'ניץ' בבני ברק | במעמד השתתף האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים | האדמו"ר העלה שלהבת אש קודש במנורת הזהב הירושה מדור דור אצל אדמו"רי בית ויז'ניץ, המיוחסת להרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע | בסיום המעמד האציל הרבי ברכת קודשו לרבבות מטבעות הברכה שיחולקו לכלל חסידי ויז'ניץ בארץ ובתפוצות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים | הרבי אשר עבר תלאות אין ספור בשנה האחרונה, כשהגיע עת המצווה, כאילו נשכח מאיתו הכל, וכשהוא אחוז שרעפי קודש מתוך התלהבות דקדושה מול המנורה הקדושה כדוגמת מנורת הזהב של אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם הירושה מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע אמר את הברכות בקול שאגת ארי בנוסח המלבב (חסידים)
עם שקיעתה של חמה התאספו רבבות חסידי גור בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים, לחזות בנועם זיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה | בין הרבבות נצפו רבנים רמי מעלה לצד דיינים ומורי הוראה (חסידים)
עם כניסתו של חג האור, חג החנוכה, מתמלאות חצרות האדמו"רים באור יקרות, שמחה ודבקות. "כיכר השבת" שמח להגיש לקוראיו כשולחן ערוך ומלא, סיכום מקיף ומיוחד של כל מעמדי הקודש המרכזיים שהתקיימו ברחבי העולם היהודי, מכל ריכוזי החסידות ומקצווי תבל | אנו רואים חשיבות עצומה להגיש בפניכם תיעודים מגדולי ישראל בעבודתם הקדושה, אם יש בידיכם תיעוד וידאו או תמונות ממעמדי הקודש – אל תמנעו טוב מבעליו ותשלחו אלינו את החומרים לצורך פרסום | כתובת המייל לשליחת תיעודים - בגוף הכתבה | חנוכה תשפ"ו (חסידים)
קהל רב של חסידי ואוהדי בית צאנז ז'מיגרד השתתפו בליל כ"א כסלו בטיש הילולא שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגרד, בבית מדרשו בבני ברק לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר בעל ה"ביכורי חיים" זצוק"ל | החסידים, שהתאספו לפני שבוע לחגוג שמחת אירוסי בנו האחרון של האדמו"ר זצ"ל, הגיעו שוב, וזכו לקבל שיריים מהדגים מידי הרבי | במהלך ההילולא האציל הרבי ברכת קודש לכל הנאספים, וכיבד את האדמו"רים מטמעשוואר ומחוג חתם סופר לשאת דברים | בטיש שולבה גם שמחת הוואכט נאכט לרגל הולדת הנכד לבעל ההילולא, בן לחתנו רבי מרדכי מוזס | בסיום הטיש עלה האדמו"ר בראש קהל חסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים בירושלים (חסידים)
