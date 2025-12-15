"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
בישיבת סלבודקה שונה שיר חנוכה בהוראת הגר"ד לנדו כמחאה נגד היועצת המשפטית לממשלה על התנכלות לעולם התורה בימינו.
ניצול הטבח בבונדי מאשים משטרה אוסטרלית במחדל, וקורא להפצת אור וחיזוק הקהילה היהודית אחרי האסון הקשה בסידני אוסטרליה.
גשמים עזים הציפו רחוב מרכזי באלעד, ובמקביל חולץ פועל מבור עמוק באתר בנייה בירושלים ונפגע פונה לבית חולים.
יו"ר בית הנבחרים של פרגוואי הגיע לבית המשפט בתל אביב להביע תמיכה פומבית בנתניהו במהלך דיון משפטו הפלילי.
הצפות פתאומיות במרוקו גבו חיי לפחות עשרים ואחד בני אדם במחוז אספי בעקבות גשמים עזים וחריגים במיוחד ביממה.
מאות מתנדבי איחוד הצלה ליוו למנוחות את חמי ארלנגר ז"ל שנהרג בתאונת דרכים בדרכו לאירוע חנוכה משפחתי מרגש.
מזג האוויר מחר סוער, גשם לפרקים ברחבי הארץ ושלג צפוי לרדת בחרמון עם ירידה בטמפרטורות ורוחות חזקות בלילה.
תיעוד דרמטי מארגנטינה מציג קריסת קרחון פריטו מורנו על רקע התחממות גלובלית ושינויי אקלים קיצוניים ומדאיגים בעולם כיום.
