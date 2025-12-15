כיכר השבת
טבח חנוכה בסידני | השליח מאשים את המשטרה באוסטרליה | נהר ברחוב הראשי באלעד | יו"ר בית הנבחרים של אורווגאי הגיע למשפט נתניהו | לפחות 21 בני אדם הרוגים בהצפות במרוקו | מאות מתנדבי איחוד הצלה חלקו כבוד למתנדב חמי ארלנגר ז"ל | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בישיבת סלבודקה שונה שיר חנוכה בהוראת הגר"ד לנדו כמחאה נגד היועצת המשפטית לממשלה על התנכלות לעולם התורה בימינו.

ניצול הטבח בבונדי מאשים אוסטרלית במחדל, וקורא להפצת אור וחיזוק הקהילה היהודית אחרי האסון הקשה בסידני אוסטרליה.

גשמים עזים הציפו רחוב מרכזי באלעד, ובמקביל חולץ פועל מבור עמוק באתר בנייה ב ונפגע פונה לבית חולים.

יו"ר בית הנבחרים של פרגוואי הגיע לבית המשפט בתל אביב להביע תמיכה פומבית ב במהלך דיון משפטו הפלילי.

הצפות פתאומיות במרוקו גבו חיי לפחות עשרים ואחד בני אדם במחוז אספי בעקבות גשמים עזים וחריגים במיוחד ביממה.

מאות מתנדבי איחוד הצלה ליוו למנוחות את חמי ארלנגר ז"ל שנהרג בתאונת דרכים בדרכו לאירוע חנוכה משפחתי מרגש.

מזג האוויר מחר סוער, גשם לפרקים ברחבי הארץ ושלג צפוי לרדת בחרמון עם ירידה בטמפרטורות ורוחות חזקות בלילה.

תיעוד דרמטי מארגנטינה מציג קריסת קרחון פריטו מורנו על רקע התחממות גלובלית ושינויי אקלים קיצוניים ומדאיגים בעולם כיום.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

