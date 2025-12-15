לֵאוֹר בְּאוֹר הַחַיִּים מחזות משובבות נפש בצאנז: האלפים בהדלקה, והבחורים שמעלים את דברי הרבי על הכתב מחזה משובב לב ונפש מתחולל בחצר הקודש צאנז מידי שנה בשנה, בימי החנוכה, עת מתאספים אלפי החסידים לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת הנרות, ולאחר מכן מאזינים בקשב רב לפלפול בדרוש ואגדה שנושא האדמו"ר במשך שעה ארוכה, כשבאותה עת, פרחי החסידים - בחורי החמד, מעלים את דברי האדמו"ר עלי כתב למען יעמוד למשמרת ימים רבים | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לקבלת מעות חנוכה | צפו בתיעוד מהמעמד בליל ראשון של החג (חסידים)

