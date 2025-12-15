כיכר השבת
למה הורי הנעדר לא פנו למשטרה? וגם, מסר מטלטל לכל אחד שחושב להתגרש | צפו

מומחית לרפואת השמנה מסבירה אילו סופגניות אפשר לאכול בלי רגשות אשם | פינת חנוכה בעולם עם הרב בקייב שבאוקראינה | שמות הקדושים מהפיגוע באוסטרליה והתירוץ של ראש הממשלה | מתנדב ההצלה הצדיק שנהרג הלילה בתאונת אופנוע ועוד שפע של תוכן מעניין לחג החנוכה | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)

תוכנית '' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית ד"ר טטיאנה ברוניפולסקי, מומחית לרפואת השמנה במרכז לטיפול בהשמנת יתר אתה דיברנו על השמנה והרזיה, על סופגניות לביבות ומאכלי חנוכה ועל האם שמן תמיד ישאר שמן ומה ניתן לעשות.

בנוסף, הרב יונתן מרקוביץ מקייב בשיחת חג מיוחדת על המצב בקייב בזמן המלחמה ועל ניצחון הרוח, האור שהם מדליקים בתוך החושך.

ובכותרות היום: פיגוע ירי אנטישמי קטלני בסידני: בפיגוע הטרור הקשה ביותר באוסטרליה מזה עשרות שנים, שני מחבלים (אב ובנו, סג'יד ונאביד אכרם) פתחו באש על חגיגת חנוכה של חב"ד בחוף בונדי ביץ'. נרצחו 15 בני אדם, בהם ילדה בת 10 (מטילדה), ניצול שואה בן 87 (אלכס קלייטמן), שליחי חב"ד הרב אלי שלנגר והרב יעקב הלוי לויטין, ועוד. 42 נפצעו, בהם 11 במצב קשה (כולל שני שוטרים). ברכב המחבלים נמצאו דגל דאעש ומטענים מאולתרים.

דרמה לילית במעבר קלנדיה: פעוט חרדי בן 3 ממודיעין עילית נמצא לבדו בשעה 2:00 בלילה בחניון אוטובוסים במעבר. הוא דיבר יידיש בלבד ולא סיפק פרטים. לאחר חיפושים אותרו הוריו, שייחקרו על הנסיבות. המשטרה מדגישה: דווחו מיד על נעדרים למוקד 100 – השעות הראשונות קריטיות.

יו"ר בית הנבחרים מפרגוואי בבית המשפט של נתניהו: ראול לאטורה מפרגוואי הגיע לבית המשפט בתל אביב לפגישה עם נתניהו, למרות סירוב ראשוני לבטל דיון. הוא נכנס לאולם והביע תמיכה, והדיון הסתיים מוקדם.

ראש ממשלת אוסטרליה דחה את הטענות של ראש הממשלה נתניהו, כי ההכרה במדינה פלסטינית קשורה לפיגוע בבונדי, והדגיש אחדות לאומית ותמיכה בקהילה היהודית.

אירוע אנטישמי בקליפורניה: אלמוני ירה כ-20 קליעים לעבר בית משפחה יהודית ברדלאנדס, מקושט בסמלי חנוכה, וצעק קריאות אנטישמיות. אין נפגעים, אך נזק לרכוש. הליגה נגד השמצה גינתה כחלק מגל אנטישמיות בארה"ב.

