כיכר השבת
לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ

אחוז להבת קודש: ההדלקה הסוערת של האדמו"ר מספינקא בניגון 'לעשות רצונך'

הלהב עולה מאליה בחצר הקודש ספינקא, עת נכנס מדי ערב האדמו"ר בלהב אש קודש אל היכל בית מדרשו, ומיד מורה לפצוח בשירת 'לעשות רצונך' הויזניצאי, האדמו"ר שיושב אחוז שרעפים במהלך כל ההדלקה, מעודד את השירה בעוז | צפו בתיעוד מנר ראשון של חנוכה במרכז החסידות ברחוב דונלו בבני ברק (חסידים)

האדמו"ר מספינקא בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
1
ברכת שהחיינו מברכים ב ספינקא לפני ברכת להדליק נר חנוכה???
מתעניין

כיכר השבת
