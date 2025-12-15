ה-FBI הודיע היום (שני) על סיכול מוצלח של איום טרור ממשי ומיידי, לאחר שארבעה חברים בקבוצה קיצונית רדיקלית נעצרו בסוף השבוע האחרון.

החשודים, המזוהים עם קבוצה פרו-פלסטינית קיצונית, מואשמים שתכננו סדרת פיגועי פצצה מתואמים בלוס אנג'לס, שנועדו להתבצע במהלך חגיגות ערב ראש השנה האזרחית.

הארבעה, שהזדהו כחלק ממה שה-FBI הגדיר כ"חזית השחרור של אי הצבים" (Turtle Island Liberation Front – TILF), נעצרו באזור לוסרן ואלי, קליפורניה. על פי הודעת ה-FBI, המעצר בוצע ככל הנראה כאשר החשודים התכוננו לבצע ניסויים במטעני חבלה מאולתרים (IEDs) כהכנה למתקפה הגדולה. כנגד החשודים הוגשו אישומים פדרליים בגין קשירת קשר והחזקת מטען חבלה רב עוצמה.

ממצאי החקירה הראשונית של ה-FBI העלו כי חברי הקבוצה תכננו לפגוע בחמישה יעדים שונים ומרובים ברחבי לוס אנג'לס באמצעות מטעני החבלה המאולתרים. הקבוצה הוגדרה כבעלת אידיאולוגיה רדיקלית המשלבת עמדות פרו-פלסטיניות חריפות עם שנאה מוצהרת לאכיפת החוק ולמוסדות הממשל האמריקני.

בנוסף ליעדים הכלליים בלוס אנג'לס, התובעת הכללית, פאם בונדי, ציינה ברשת X כי מזימת הטרור כללה גם תוכניות לפגיעה ספציפית בסוכנים וברכבים של רשות אכיפת ההגירה והמכס (ICE).

חזית השחרור של האי הצב (TILF) פועלת תחת אידיאולוגיה שמטרתה המוצהרת היא "לשחרר את העולם מהאימפריאליזם האמריקני" ולסלק את "האימפריה האמריקנית הבלתי חוקית" מ"האי הצב" – כינוי ילידי המשמש לתיאור צפון אמריקה. בפרסומים שונים של הקבוצה ברשתות החברתיות, הם מצהירים: "שחררו את פלסטין. שחררו את הוואי. שחררו את פורטו ריקו," כחלק מחזון רחב יותר ל"עתיד בטוח ושליו".

התובעת הכללית בונדי שיבחה את משרד המשפטים ואת ה-FBI על המאמץ המשותף שאפשר את סיכול המזימה המתוחכמת: "זה היה מאמץ מדהים של משרדי התובעים של ארה"ב וה-FBI להבטיח שאמריקנים יוכלו לחיות בנחת," כתבה בונדי, והוסיפה התחייבות: "נמשיך לרדוף אחרי קבוצות הטרור הללו ולהביא אותן לדין."

במקביל למעצרים בקליפורניה, ה-FBI עדכן כי חבר חמישי הקשור ל-TILF נעצר במדינת לואיזיאנה, לאחר שנתפס בניו אורלינס בחשד שתכנן פיגוע נפרד לחלוטין.