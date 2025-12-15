אחמד אל אחמד, מהגר אוסטרלי שנלחם בגבורה כדי לחטוף רובה מאחד המחבלים במהלך הפיגוע המזעזע שהתרחש אתמול (ראשון) באוסטרליה, אמר שהוא היה עושה זאת שוב. כך מסר עורך דינו לענייני הגירה, סאם איסה, לפי דיווח של ה‑Sydney Morning Herald.

"אין לו חרטה על מה שעשה. הוא אמר שהוא היה עושה זאת שוב. אך הכאב מתחיל להשפיע עליו," אמר איסה לאחר שביקר את האיש הפצוע. לדבריו, "הוא לא מרגיש טוב כלל. הוא פגוע מכדור לכל אורך גופו. הגיבור שלנו מתקשה כרגע."

האיש הפצוע, בן 44, מוסלמי ואב לשתי בנות בנות חמש ושש, היגר מסוריה לאוסטרליה בשנת 2006, וקיבל אזרחות בשנת 2022.

עורך דינו ציין כי אחמד הוא אדם צנוע, שאינו מעוניין בכיסוי תקשורתי, אלא פעל מתוך תחושת חובה אנושית. "זהו האופן שבו הוא מביע את תודתו על שהותר לו להישאר באוסטרליה ולקבל אזרחות. הוא מעריך את הקהילה בה חי והרגיש כחובה כאחד מחברי הקהילה לפעול באופן הזה," אמר איסה.

בפיגוע שבוצע באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה נהרגו 15 אנשים. ראש ממשלת אוסטרליה, אנטוני אלבנסי, כינה את האירוע "מעשה של רוע טהור", "אנטישמיות" ו"טרוריזם", והדגיש שמדובר במתקפה מכוונת על הקהילה היהודית.