אונגוואר: ביום חמישי נר חמישי, בהיכל בית מדרשו בשכונת רמות בירושלים בשעה 20:30.

אלכסנדר: מדי ערב בשעה 16:50 בהיכל הישיבה ברחוב מימון בב"ב, בערב שבת ובמוצאי שבת באודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים.

אמשינוב: בשעות לפנות בוקר על יד ביתו ברחוב הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים.

אנטניא: ביום ראשון נר ראשון דחנוכה בהיכל בית מדרשו ברחוב הושע בבני ברק בשעה 20:00.

אשלג: מדי ערב לאחר מעריב בזמן, בבית מדרשו ברחוב אבן עזרא 4 בבני-ברק.

אשלג: בהיכל בית מדרשו ברחוב שד"ל, מדי ערב בשעה 19:30, במוצאי שבת בשעה 20:00, בליל זאת חנוכה ההדלקה המרכזית בשעה 20:00.

באיאן: ביום שני נר שני בשעה 20:15 במרכז החסידות בירושלים. ב

בעלזא: מדי ערב בשעה 21:00 בהיכל ה’גרויסע שטוב’ בירושלים.

בוסטון ביתר: ביום שלישי נר ג' דחנוכה, ובזאת חנוכה בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש ברחוב נועם אלימלך 2 בביתר. במוצאי שב"ק ידליק הרבי במיוחד לבחורי החסידות.

בוהוש: במוצ"ש מיד לאחר הבדלה בהיכל בית מדרשו הגדול בב"ב

ביאלה: בימי ראשון, רביעי, וזאת חנוכה בשעה 17:15, במרכז החסידות בירושלים.

ביאלה בני ברק: בימי החנוכה בקרב בני המשפחה במעון הקודש בבני ברק, במוצאי שב"ק חנוכה לבחורי החסידות בשעה 22:00, וביום ראשון, ליל זאת חנוכה בשעה 21:00, לאחר מכן טיש לחיים לכבוד היום.

ביאלה רמת אהרן: במוצאי שבת בשעה 21:00 בבית המדרש של החסידות בב"ב.

בערגסאז: הדלקת נרות מדי יום בשעה 20:00 במרכז החסידות בפתח תקווה ברחוב רוטשילב 108, ביום חמישי נר ה' דחנוכה, וביום ראשון זאת חנוכה ידליק הרבי במרכז החסידות באלעד, לאחר הדלקת הנרות יערוך הרבי טיש לחיים.

גור: האדמו"ר ידליק כל יום בשעה 17:05 בבית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו בירושלים.

דאראג: האדמו”ר ידליק בימים ראשון שלישי וחמישי וראשון זאת חנוכה בשעה 20:15. בשאר הימים מיד לאחר מעריב.

דושינסקיא: מדי ערב בשעה 17:00, במוצאי שבת לאחר הבדלה, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:30.

דינוב ביתר: ביום ראשון נר ראשון בהיכל בית מדרשו בביתר, בשעה 20:30.

דעעש: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר ראשון בבית המדרש העתיק בעיר דעעש ברומניה שם שוהה האדמו"ר בימים אלו לרגל חנוכת הכנסת אורחים 'לינת הצדק' דעעש, ביום חמישי ידליק הרבי בשעה 20:30 בבית מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק.

וואסלוי: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב יצחק מאיר הכהן בבני ברק.

ויז'ניץ: הדלקת נרות חנוכה מדי ערב בשעה 17:30, בערב שב"ק בשעה 15:40, ובמוצאי שב"ק רבע שעה אחרי הבדלה. ביום שני, נר ב' דחנוכה, ידליק האדמו"ר באופן פרטי בקרב בני המשפחה. בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר את הטיש המרכזי בצהרי היום בהשתתפות אלפי חסידים.

ויז'ניץ בית שמש: מדי ערב בשעה 17:30. ביום חמישי יסתופף האדמו"ר בצל קודשו של חותנו האדמו"ר מויז'ניץ, ולכן יערוך את ההדלקה בבית מדרשו ברחוב מלצר בשעה 19:15.

ויז'ניץ ירושלים: מדי ערב בשעה 20:00 בבית מדרשו בירושלים.

זוועהיל: בימים ראשון, רביעי ומוצאי שבת בשעה 20:30 בבית המדרש זוועהיל ברחוב פחד יצחק בביתר, ביום שלישי נר שלישי ויום ראשון ליל זאת חנוכה בבית המדרש בבית המדרש הגדול זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים בשעה 20:30.

זוטשקא: מדי ערב בהיכל הטישים של החסידות בשעה 20:00, ביום הראשון וכן במוצאי שבת בשעה 21:30, בליל זאת חנוכה בשעה 20:30.

זוטשקא אמסנא: ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:30.

זוטשקא ירושלים: ביום שלישי נר שלישי בשעה 20:30, במוצאי שבת בשעה 21:30.

חוג חתם סופר: ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 18:00 בהיכל בית המדרש ברחוב מימון בבני-ברק.

טאלנא: מדי ערב בשעה 19:30 בבית מדרשו בירושלים.

טאלנא אשדוד: ביום ראשון נר א' בשעה 20.15.

טמשוואר: במוצ"ש בשעה 20:30 בבית המדרש ברחוב סוקולוב בבני ברק.

טשערנאביל: מידי ערב בשעה 20.30. ב‏מוצ”ש ההדלקה לאחר ההבדלה.

טשארנוביל אשדוד: מידי ערב בבית המדרש של החסידות ברחוב ינאי ברובע ז' בשעה 20:30.

לעלוב: נר ראשון, נר חמישי ובזאת חנוכה בשעה 20:30 ב'שאטער' שעל ידי ביהמ"ד הגדול בבית שמש, בנר שני, שלישי ורביעי ידליק לאחר מעריב בבית המדרש הגדול.

לעלוב ב"ב: מדי ערב בבית המדרש בשיכון ה’ בבני ברק בשעה 20:15.

מאקאווא: בימי ראשון, שני ורביעי, בשעה 20:00, בימים שלישי, חמישי מוצ"ש, וראשון זאת חנוכה ידליק הגאב"ד בהיכל הישיבה בקריית אתא בשעה 20:00 ההדלקה ביום שלישי בשעה 17:00.

מודז'יץ: ביום שני נר ב' דחנוכה בבית המדרש ברחוב חבקוק בבני-ברק בשעה 21:00 בערב.

מיאלען: ביום ראשון נר ראשון ובזאת חנוכה בשעה 20:30 בבית מדרשו במתחם הסופרים בבני ברק.

מכנובקא בעלזא: מדי ערב בהיכל הטישים בשעה 20:30. במוצ"ש מיד לאחר ההבדלה.

נאראל: מידי ערב בשעה 20:30 בקומת הכניסה לביתו ברחוב רש"י בבני ברק, ביום רביעי יערוך הרבי מעמד ההדלקה בבית המדרש.

נדבורנה: בשעה 20:00 בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרייה בבני ברק.

נדבורנה ירושלים: בימי ראשון שני שלישי בשעה 20:15, ביום שלישי יערוך הרבי טיש לרגל הילולת ה'באר מים חיים' זי"ע, וכן בזאת חנוכה יערוך טיש לחיים לאחר מעמד ההדלקה.

נדבורנה ביתר: האדמו”ר יערוך את ההדלקה בימים ראשון נר ראשון וביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:30 בבית המדרש ברחוב הרב צדקה בעיר.

סאדיגורה: ביום ראשון, נר א' דחנוכה, וביום ראשון זאת חנוכה, בשעה 20:30. ביום רביעי בשעות הצהריים יתקיים מעמד חלוקת חנוכה געלט למאות ילדי החסידות. בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר את הטיש מיד לאחר מעמד הדלקת נרות חנוכה.

סערט ויז'ניץ: כל ערב בשעה 20:00, במוצאי שב"ק מיד לאחר הבדלה. טיש זאת חנוכה לאחר מעמד ההדלקה. כמו כן יתפלל הרבי תפילת שחרית מדי יום בשעה 8:30.

סאסוב: בימים ראשון נר ראשון, ובימים שני, שלישי וראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בבית מדרשו בקרית ישמח משה גני תקווה. ביום רביעי נר רביעי ידליק לילדי החסידות בשעה 18:00.

סטראפקוב: במוצאי שבת הדלקה בשעה 21:00 בבית המדרש 'שערי ירושלים'.

סטריקוב: מידי ערב בבית המדרש ברחוב אלשיך בשעה 20:00, במוצאי שבת בשעה 21:00.

סלאנים: בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי בשעה 19:15 בבית מדרשו ברחוב ברסלב בבני ברק, בימים חמישי, ראשון ליל זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 19:30 בהיכל הישיבה באר אברהם סלאנים בעיר אלעד שם ישהה גם בשבת.

סלונים: האדמו”ר ידליק כמידי ערב במרכז החסידות ברחוב סלנט בירושלים בשעה 19:45.

ספינקא: האדמו”ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב דונולו 11 בבני-ברק בין מנחה למעריב בשעה 16:45, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:30.

סקולען ירושלים: האדמו"ר יערוך כל ערב הדלקה בבית מדרשו ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 21:00 בערב.

ערלוי: ביום שלישי נר שלישי וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:20. במוצאי שבת בשעה 20:40.

פיטסבורג: בימים ראשון, שלישי, חמישי, מוצאי שבת ויום ראשון זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בהיכל הטישים בבית מדרשו באשדוד בשעה 20:15. במוצאי שבת נר שביעי של חנוכה תתקיים ההדלקה מיד לאחר ההבדלה ללא עריכת לחיים טיש.

פינסק קרלין: בימים ראשון, שני שלישי ורביעי בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים באוהל בבאר אשר - היכל שמואל יהודה.

פרמישלאן: בבית המדרש הגדול בקרית פרמישלאן בבני ברק, בימים ראשון, שלישי וראשון זאת חנוכה בשעה 20:00.

צאנז: מידי ערב בהיכל המתיבתא בשעה 20:30 ובמוצ"ש בשעה 23:00.

קאליב: ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:15.

קומרנא: ביום חמישי נר חמישי של חנוכה בשעה 19:45 בבית המדרש הגדול של החסידות ברחוב דבורנה הנביאה בבני ברק.

קוזמיר: ביום שני נר שני בשעה 20:30.

קופיטשיניץ: האדמו”ר ידליק ביום חמישי נר חמישי בשעה 19:45 בערב בבית מדרשו ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים, ולאחר מכן יערוך טיש לרגל הילולת רבי ישראל מהוסיאטין זצ”ל, וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:45 ולאחר מכן יערוך האדמו”ר טיש לכבוד היום.

קרעטשניף: בבית המדרש בקריה ברחובות, האדמו”ר ידליק כל ערב בשעה 19:30, במוצאי שבת בשעה 19:30. בליל זאת חנוכה יעברו לאחר ההדלקה עם קוויטלא'ך וחלוקת חנוכה געלט.

קרעטשניף י-ם: האדמו”ר ידליק בימים ראשון ורביעי בשעה 20:30 ביום חמישי וביום ראשון זאת חנוכה בשעה 21:00, ביום שני זאת חנוכה בשעה 16:30 אחה"צ יערוך האדמו"ר טיש לרגל זאת חנוכה בבית המדרש ברחוב אבינועם ילין בירושלים.

קרעטשניף סיגעט:‏ ביום ראשון, ויום שני וכן ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:30 בבית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים. ביום רביעי נר רביעי יערוך האדמו”ר הדלקה בבית מדרשו ברח’ רבי יהושע 26 בעיר בית שמש בשעה 20:30, במוצאי שבת ההדלקה בשעה 22:00 בבית המדרש בירושלים.

קרעטשניף קרית גת: ביום ראשון נר ראשון בשעה 19:30 בביהמ”ד הגדול וביום חמישי בשעה 20:00, במוצ"ש לאחר מעריב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00.

רחמסטריווקא: מידי ערב בהיכל הטישים במרכז החסידות בירושלים, בשעות הערב המאוחרות החל מהשעה 23:00.

שבט הלוי: ביום ראשון נר ראשון בשעה 17:15, ביום שני נר שני בשעה 20:30, ביום שלישי נר שלישי בשעה 17:30, במוצ"ש מיד לאחר ההבדלה, וביום ראשון ליל זאת חנוכה מיד לאחר מעריב.

שומרי אמונים: מדי ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק, בליל זאת חנוכה ידליק האדמו”ר בשעה 20:00.

שומרי אמונים אשדוד: מדי ערב בשעה 20:15 בבית המדרש ברחוב רבי מאיר בעל הנס ברובע ז’ באשדוד.

שומרי אמונים ירושלים: מדי ערב בשעה 20:00, במוצ”ש בשעה 20:30.

תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר ידליק מידי ערב בשעה 17:15. ביום שלישי ידליק האדמו"ר בשעה 21:00, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 21:00 .

תולדות אהרן: ביום ראשון נר א’ בשעה 21:00, ביום שלישי נר שלישי בשעה 20:45, ביום ראשון ליל זאת חנוכה הדלקה בשעה 21:15.

אנו רואים חשיבות עצומה להגיש בפניכם תיעודים מגדולי ישראל בעבודתם הקדושה, אם יש בידיכם תיעוד וידאו או תמונות ממעמדי הקודש – אל תמנעו טוב מבעליו ותשלחו אלינו את החומרים לצורך פרסום. כתובת המייל לשליחת תיעודים: y58432908@gmail.com