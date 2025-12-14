כיכר השבת
אחוז שרעפי קודש בכוחות על אנושיים: הרבי מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נר ראשון | צפו

צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים | הרבי אשר עבר תלאות אין ספור בשנה האחרונה, כשהגיע עת המצווה, כאילו נשכח מאיתו הכל, וכשהוא אחוז שרעפי קודש מתוך התלהבות דקדושה מול המנורה הקדושה כדוגמת מנורת הזהב של אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם הירושה מהרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע אמר את הברכות בקול שאגת ארי בנוסח המלבב (חסידים)

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)

יאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות איתנה
