מאבק וניצחון בבירה

בעוד המוסלמי מניו יורק ישב על במת הכבוד בארה"ב, אסירי ציון ישבו במזרח הכבוד בירושלים 

מאות חסידי סאטמר בירושלים התכנסו אמש לסעודת יום הצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במהלך המעמד חגגו את שחרורם של שלושה מאסירי ציון שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא הצבאי על עריקתם מהצבא | צפו בתיעוד (חסידים)  

כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)

מאות חסידי סאטמר בעיה"ק ירושלים התכנסו אמש - יום רביעי, ליל כ"א כסלו, יום הצלתו של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר זי"ע, לסעודת הצלה, בשילוב דינר השנתי לביסוס מוסדות התורה והחינוך של הקהילה. המעמד התקיים בראשות הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, בנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר, ורב הקהילה.

את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה גדולי וגאוני ירושלים, רבני הקהילות וחברי הבד"צ של 'העדה החרדית'. בראשות הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שעכטער, שנוכחותו עוררה התרגשות רבה בקרב הציבור.

המשא המרכזי נשא הגה"צ אב"ד סאטמר ירושלים, אשר הגיע במיוחד מארצות הברית על מנת לפאר את המאורע. בדבריו, עמד הרב על שלל נושאים הנוגעים לבני הקהילה, ומסר 'דרישת שלום' חמה ומלאת חיזוקים מאביו, האדמו"ר מסאטמר, תוך שהוא מציין לשבח את התרחבות הקהילה בירושלים, ואת ההתפתחות המבורכת בייסוד הקהילה החדשה בעיר טבריה, מעיד על הפריחה והשגשוג הרוחני.

בחלקו השני של דבריו, התייחס הגה"צ בהרחבה לעניין גזירת הגיוס על בני הישיבות והאברכים, כשהוא קורא ועורר רבות על החיוב המוטל על כלל הציבור "ללחום נגד גזירה קשה זו" במסירות נפש ובכל האמצעים התורניים העומדים לרשות הציבור החרדי, כדרכה של חסידות סאטמר לדורותיה.

שיא הרגש נרשם עם סיום דבריו, כאשר הקהל כולו קם על רגליו וקיבל את פני אסירי ציון האברכים ששוחררו זה עתה ממעצרם בכלא 10, לאחר שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא בהיותם עריקים.

הבחורים התקבלו בשירת "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים!" – כשההמון פורץ בריקודים סוערים ומלאי שמחה והתרוממות נפש, לרגל שחרורם של אסירי המערכה על קדושת התורה, הממחיש את עוצמת האמונה וההתנגדות לגזירות הרעות.

כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הרה"ח ר' אהרן וידר במעמד כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי משה קאהן במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מפינסק קרלין במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר במסיבת כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים נואם (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים נואם (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מסקולען ירושלים במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
הגרי"ד טורצ'ין במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
הגה"צ רבי בעריש קאהן במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
אסירי ציון במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
אסירי ציון במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
אסירי ציון במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
אסירי ציון במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר ממשכנות הרועים במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
אסירי ציון בריקוד במעמד (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)
כ"א כסלו בסאטמר ירושלים (צילום: ארי קופרשטוק)

