חשיפת 'זופניק': במוצאי השבת האחרונה התכנסו גדולי ראשי ישיבות בירושלים לדיון מיוחד נגד המופעים המעורבים במגזר ואופן המלחמה במפיקים והזמרים.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ ש שמחת אירוסי בת זקוניו של כ"ק האדמו"ר מקאסאן שליט"א מבית שמש נחמן שטרנהרץ | מקודם פרסום ראשון | מפת הר"מים בבית מתתיהו משתנה באופן דרמטי: חתנו של רה"י מונה לר"מ • מעייריב איצלה כץ | 10.12.25 חשיפת 'זופניק': ראש השב"כ האלוף דוד זיני הרצה ביום שישי האחרון בפני ילדי כיתה ד' של תלמוד תורה 'ארץ המוריה' בשכונת הר חומה בירושלים. בתלמוד תורה נהוג לארח אבא של תלמיד בימי שישי במסגרת התוכנית 'אב מדבר' - הפעם הגיע ראש השב"כ לכיתה של בנו ישראל חי ונתן שיעור על פרשת השבוע וסיפורים על חייו ועיסוקו. בתלמוד התורה המדובר לומדים גם יתר בניו של דוד זיני. • חשיפת 'זופניק': פחות מחודש אחרי שקיבל רישיון נהיגה, 'זופניק' תפס את העיתונאי מנחם קולדצקי חומק כנהג שודים מקצוען מרכבם של מספר נערים שפתחו במרדף אחריו, לאחר ש"העז" לעקוף אותם בכביש. הם ניהלו אחריו מעקב עד הסוף הטוב בו הם התפייסו ונפרדו לשלום בחיבוקים. • חשיפת 'זופניק': יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי התבטא בישיבת הסיעה השבועית בכנסת בשבחו של מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, ואמר כי "הוא נלחם בדיוני התקציב השנתי, צעק צעקות, הוציא מיליארדים למען תושבי ישראל". • חשיפת 'זופניק': מנכ"ל עיריית מודיעין עילית יאיר קירשבוים פנה לחברי המועצה בדרישה שיגיעו יותר לישיבת המועצה. חברי מועצה טענו מנגד: "בקושי יש לנו השפעה - אלו ישיבות של בזבוז זמן".

רגע אחרי שצללו בתורת 'אור החיים' הקדוש במעונו של יהודה מנדלוביץ דוברו של ח"כ אורי מקלב, 'זופניק' תפס את עורך 'כיכר השבת' חיים אילוז בסוד שיח עם יעקב הרשקוביץ, החדש של 'ישראל היום' לענייני חרדים.

את פרשן הבית ישי כהן תפס 'זופניק' מקבל בחמימות את ברכתו של המקובל רבי משה בוסו, שהניח על ראשו של הפרשן את הכיפה של סביו הגדול הבבא סאלי זיע"א, לברכה וישועה.

רגע אחרי ששבר את הרשת עם המונולוג המטלטל שלו נגד משרד הבריאות והקריאה הנרגשת - כאבא כמובן - לטוס ולהתחסן, 'זופניק' תפס את יוסי סרגובסקי עומד מאושר ליד הכותרת הראשית ב'כיכר'.

לקראת חג החנוכה הקרב ובא, המגיש הלוהט יוסי עבדו שלנו יצא אל הכנסת ופצח בחגיגת ראיונות, שעוד ידובר בהן רבות. 'זופניק' תפס את עבדו ממתין בעמדת העיתונאים ולאחר מכן עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

שעות לאחר מכן תפסנו את יוסי עבדו מתרווח באירועי 'צמאה' בבנייני האומה ומאחורי הקלעים עם הזמר מוטי שטיינמץ.

הגובה כן קובע: הפרשן החרדי הבכיר ישראל כהן רכש לרגל חתונת בתו בעוד כשבועיים שטריימל מפואר מ'ווינערס שטיימלעך' במסגרת הטרנד החסידי של השטריימל'ך הגבוהים. גם החתן מוישי הצטייד בשטריימל גבוה ומפואר. אז למי יש שטריימל יותר גבוה? טקבקו לנו...

האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', התייחס למאמצים להשיב את גופתו של לוחם יס"מ רן גואילי החטוף האחרון בעזה, ואמר לרב פקד ראובן כמיל רב משטרת דרום, כי "עד שבוע הבא ימצא".

המיליונר החרדי ג'ימי קזרי, חיתן השבוע את בן הזקונים שלו באירוע יוקרתי בבית הכנסת 'שערי ציון' בברוקלין שבניו יורק.

בהמשך החתונה ראינו את אב החתן ג'ימי קזרי ויד ימינו חיים מימון, יחד עם הזמר יעקב שוואקי ואיש העסקים יוסי בייניש.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והמיליארדר לב לבייב, באירוע ברית מילה לניצול שבי החמאס מקסים הרקין ששוחרר מעזה, שערך הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, באירוע של חג הגאולה י"ט כסליו במוסקבה • על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים משה לוק ושלומי דסקל וחברי מקהלת 'מלכות'.

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, באיחולי מזל טוב בחתונת בת מקורבו הרב אהרון אלוני באולמי 'סנהדרין' בנהריה.

( צילום: מנדי שיף )

הרב רפאל מאיר מעסקני 'דגל התורה', בסוד שיח תורני עם הגאון רבי אריה שפירא ראש ישיבת 'שערי שמועות' והגאון רבי שמואל מילר ראש ישיבת 'מבקשי השם', במלון בבורו פארק.

על משענתו: בעוד ובארץ מתמודדים עם הסערה החורפית, חכ"ל מנחם אליעזר מוזס נצפה בהליכה בנאות דשא בעיירת מונסי שבניו יורק, שם שוהה בימים אלו למנוחה.

את האדמו"ר מטעפליק ראינו בלוק חם וחורפי בקבר ישי ורות בחברון, בעקבות הסערה החורפית.

נאה דורש: חיים שלמה פישר, משב"ק האדמו"ר מסאטמר לקח את רשות הדיבור ונאם בשבע ברכות פנימית לנינת האדמו"ר שנחגגה במעונו של האדמו"ר מסאטמר.

'זופניק' שכמובן הוזמן לשמחת בית סאטמר, הציץ למטבח, ועמד נפעם לנוכח עבודת טיגון השניצלים.

( צילום: יוסי גאלדבערג )

והנה עוד סודות מהמטבח בסאטמר: רגעי הכנת הקוגלים לפני האפייה.

האדמו"ר מבוסטון נצפה השבוע מגלה כישורי חזנות באירוע פנימי של סיום כתיבת ספר תורה.

ראש עיריית ניו יורק המוסלמי, זוהרן ממדאני, התקבל בכבוד רב בחגיגת "יום ההצלה" בסאטמר, והושב אחר כבוד בין הרבנים בבמת המזרח. כך זה נראה...

והנה תיעוד נוסף של זוהרן ממדאני מתקבל בכפיים סוערות וזוכה ללחוץ את ידי האדמו"ר המהר"א מסאטמר.

בביקור של ראש עיריית ניו יורק המוסלמי, זוהרן ממדאני, אצל האדמו"ר המהרי"י מסאטמר, 'זופניק' שם לב לבחורי ישיבות ואברכי הכוללים כשהם מתעדים את המעמד.

שלושת בניו של זקן רבני אירופה, הגאון רבי אליקים שליזנגר נצפו משתתפים בהפגנה בלונדון נגד גזירת הגיוס, כשמאחוריהם נכתב בשלט: "עצרו את הגיוס הכפוי לצבא ישראל, שחרור את סרבני המצפון".

האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג בלימוד במהלך הטיסה בדרכו להונגריה.

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שביקר השבוע בארה"ב נצפה מברך את המשמש של כל הצדיקים בנציון באדנר.

האדמו"ר מקוזמיר בעליה לתורה הבוקר במניין ותיקין אצל האדמו"ר מלעלוב בורו פארק.

ברומניה הקפואה, קלט 'זופניק' תיעוד חורפי ומרגש, החזן מוטי בייער צועד שלוב זרוע עם אביו, לצד מורם ורבם, כשהם עטופים היטב וצועדים בנחת בשלג האירופאי.

חבר בית המחוקקים בניו יורק בן ציון וידר שהגיע לביקור בישראל, כובד בהגבהת הכוס בהבדלה של מוצאי שבת אצל האדמו"ר מבעלזא.

לאחר מכן ראינו את בן ציון וידר בסיור ותפילה בקברי צדיקים - רבי שמעון בר יוחאי במירון, האר"י הקדוש, ה'בת עין' ובהר המנוחות בירושלים.

הפרשן עו"ד אבי בלום נצפה מפזז בריקוד סוער בחתונת בנו חגי, שנערכה באולמי 'קונקורד' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

בשולי האירוע ראינו את ח"כ חיים ביטון ואליעזר ראוכברגר סגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים, בסוד שיח פוליטי.

הפרשן הצבאי יוסי יהושע מ'ידיעות אחרונות', בסוד שיח עם הרב חיים דוד קובלסקי יו"ר ארגון 'מאורות הדף היומי', בטיסה בדרכם לכנס באילת.

את אנשי העסקים שלומי אשר ושלמה רוזנר, ראינו כשהם נהנים מהמופע של 'צמאה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

כוכב הרשת והצלם שלומי כהן בצילומים לקמפיין חדש יחד עם הפרסומאי דוד שפריי, במסעדה מקומית בבני ברק.

בהמשך השבוע יצא כוכב הרשת שלומי כהן במונולוג מרגש: "לאחרונה אנשים מעירים לי שהשמנתי - זה כואב ופוגע, תפסיקו עם זה, תהיו עם עין טובה".

היועץ האסטרטגי אליהו ארנד ובנו יעקב משה שחגג בר מצווה, בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהכיר את הסבים של החתן שהיו מגדולי הדור ואמר: "ייחוס זה שטרי חוב" - ובירך את החתן שיזכה לעשות נחת לדורות הקודמים ולפרוע את כל השטרות.

באחד מדיוני הכנסת תפסנו את ה"כתומים" דולב תורג'מן, סמנכ"ל בקבוצת 'ריפבליק יועצים' והעיתונאי יהודה שלזינגר, עסוקים בעבודתם. חדי עין יבחינו מאחור בכתב נתי טוקר מ'דה מרקר'.

"איך אריה יכול להיוולד לעופר?", נשאל הדיין הרב גולן אלוף בשבת האחרונה לאחר שקידש בברית המילה לבנו של מגיש הטלוויזיה עופר חדד, בבית הכנסת הספרדי 'ישא ברכה' בשכונת טלביה בירושלים שם מתפלל עופר - ונקרא שמו בישראל אריה דוד בן עופר, על שם סבא של רעייתו הרב אריה לייב צ'ייט.

אריה דוד חדד

לא רק זמר, גם שחקן: ישי לפידות בצילומים לסרט קולנוע חדש למגזר החרדי - 'הנוסחה' של הבמאי יהודה גרובייס.

כוכב הרשת שוקי סלומון נצפה השבוע עולה על טיסה לאילת, להופעה של מחזמר חנוכה 'המכבים באים' של 'תפארת', המתקיים בימים אלו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ.

( בימוי: קלוד דדיה | הפקה: אלי אברמוב | מסכים: 'ויזואל לייב' )

את הזמר איציק וינגרטן שטס להופיע במילאנו, ראינו בקניות בעיר עם רכב מרצדס יוקרתי.

הזמר אברומי וינברג והקלידן שמשון דניאל בסיום מסכת סנהדרין. 'זופניק' מזכיר לכם שהשניים לומדים חברותא מדי יום.

( צילום: רשת הנקודה )

הזמרים אהרל'ה סמט, חיים פולק וחיים אלטר, בצילומי קליפ חנוכה במוזיאון של אמן החושים אורי גלר בתל אביב יפו, שאמר עליהם: "פגשתי המון זמרים בחיים, אבל הם זה משהו מיוחד ומדהים".

( צילום: יצחק קלמן )

המוזיקאי אבי דרור נצפה באישון לילה ברחוב הירקון בבני ברק, עונה להודעות לאחר שהופיע באירוע פרטי.

( צילום: דוד לב טוב )

פינת הנוסטלגיה! הזמר פיני איינהורן חושף תמונות שלו מהילדות: "אם יגידו לכם בגיל 9 ששום דבר לא יצא ממך כי אתה 'לוזר' - חשוב מאוד שלא תאמינו להם".

( עריכה: אהובי בר לב 'דיגו' )

החזן יצחק מאיר הלפגוט נצפה ממהר בדרכו לטיסה לאזרבייג'ן.

( צילום: איציק קדושים )

הזמר מוטי שטיינמץ עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במופע של 'צמאה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

הזמרים ישי ריבו ובניה ברבי מקפיצים בשירת "והריקותי לכם ברכה", במופע של 'צמאה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: אור גפן )

הרב לירז זעירא שליח חב"ד בקמפוס בירושלים, שאיבד את שתי רגליו בעת שהיה קצין במילואים במלחמה של ישראל מול סוריה לפני כחודשיים - לזמר אברהם פריד במופע של 'צמאה' ב'בנייני האומה': "כששכבתי בטיפול נמרץ אחרי הקטיעה, הבטחתי לילדים שלי שאנחנו נרקוד ביחד בצמאה".

הזמר יניב בן משיח טס השבוע לאתונה, שם חתם על חוזה עם מלחין בינלאומי כדי שיכתוב לו שירי קודש.

חבר-הכנסת אוריאל בוסו מש"ס נתפס ממלא דלק כאחד האדם ברכב הסקודה היוקרתי.

'זופניק' התקשה לפספס את אוזניית ה'בלוטוס' המיוחדת שמשמשת את ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה' בשיחות הטלפון הרבות שהוא עורך.

ח"כ יעקב אשר נצפה בסוד שיח פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשכן הכנסת.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב בברכה והתייעצות עם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי בחתונת נכדתו של הגרנ"צ פינקל זצ"ל.

הגאון רבי יוסף אפרתי חבר ועדת הרבנים של 'דגל התורה', מברך את יונה ויזל עוזרו של ח"כ יעקב אשר, שחגג ברית לבנו הבכור באולמי 'וגשל', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

בכנסת ראינו את אבי הבן יונה ויזל בהרמת 'לחיים' סביב שולחן מפנק עם ח"כי 'דגל התורה', היו"ר משה גפני והבוס הישיר יעקב אשר.

ישראל כהן יועצו של ח"כ מיכאל מלכיאלי, החל לשמש במקביל כיועץ ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי לצידו של היועץ הוותיק אריאל הררי. 'זופניק' ראה אותו במשכן הכנסת בשיחת מסדרון עם מאיר עטיה יועצו של ח"כ יוני משריקי.

את דוד וורצמן ראש המטה של ח"כ אורי מקלב שהתגייס למילואים במלחמה, ראינו בסוד שיח מחוץ לכנסת, עם אלוף משנה הרב שוהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית.

רב הסלבס מרדכי חסידים פגש השבוע את ח"כ יעקב מרגי, שמילא את מקומם של נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה שטסו לפגישות עבודה בחו"ל - והציע לו לחתום על החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, מרגי השיב: "זה גדול עליי".

את חברי הכנסת יואב בן צור וינון אזולאי מש"ס, ראינו בהתייעצות פוליטית במסדרונות הכנסת.

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב נצפה השבוע בניחום אבלים אצל האדמו"ר מערלוי.

יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה שטס לפגישות עבודה בארצות הברית, בסיור ותפילה עם תפילין בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: נעם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף נצפה ממתין לחלות ויז'ניץ, בבני ברק כמובן לא בנגב ולא בגליל.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בביקור ולימוד תורת החסידות בבית הרבי מליובאוויטש בכפר חב"ד, לרגל חג הגאולה י"ט כסלו, יחד עם מנהל המקום הרב מנחם לאטר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בלימוד בספר ה'תניא' עם הרב דוד נחשון יו"ר 'ניידות חב"ד'.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת בסוד שיח עם המקובל הרב נתנאל שריקי, באירוע שערך לפעילי 'הליכוד' ב'אקספו' תל אביב.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נצפה מסיע בקלנועית את מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, שהגיע לסיור בשכונת 'הסופרים' בבני ברק, במושב האחורי נראה שלמה אלחרר סגן ראש העיר.

( צילום: אברהם רוזיליו )

לאחר מכן מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, ראש המטה שלו יוסי שבתאי ויועצו נתנאל קורן, הגיעו לפגישת עבודה אצל שלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית בבני ברק וסגנו אריה פומרנץ, יחד עם ראש העיר חנוך זייברט ועוזרו יוסי צימט, סגן ראש העיר וממלא מקומו מנחם שפירא ועוזרו מנחם מילצקי, סגן ראש העיר שלמה אלחרר ועוזרו ראובן שרבאני, סגן ראש העיר אליהו שושן, סגן ראש העיר יהושע מנדל, הגזבר אהרון אדלר וצביקה אינבינדר ממונה מחוז תל אביב במשרד הפנים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

יוסי קקון ראש עיריית צפת, נצפה עם מדים ורובה, בתרגיל חירום בצפון.

( צילום: איציק גרובייס עיריית צפת )

הגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', בריקוד של שמחה בחתונתו של המפיק דודי באואר עם בתו של הגאון הרב אשר בן ציון פרידמן משגיח ישיבת פוניבז' הקטנה.

( צילום: חנוך )

לקראת סיום החתונה ראינו ברחבת הריקודים את ריקוד המטאטא המיוחד, מאחר והכלה היא בת אחרונה למשפחת פרידמן.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במקסיקו, קורא בתורה בתפילת שחרית בבית הכנסת המקומי 'שערי שלום'.

לאחר התפילה ראינו את הרב יצחק לסרי רב קהילת 'תהילת יצחק' במיאמי, בסוד שיח תורני עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הגאון חכם ניסים בן שמעון בריקוד סוער בחתונה יחד עם המקובל הגאון רבי דוד בצרי.

הגאון חכם ניסים בן שמעון, בסוד שיח תורני עם האדמו"ר הרב ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', שחיתן את נכדו באירוע יוקרתי ב'אריא' בשוהם, בן לבנו האדמו"ר רבי משה אבוחצירא.

הבנש"ק הגאון הרב יעקב יגן, בסוד שיח תורני עם המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל.

איש היודאיקה ינון בנין העניק השבוע לגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', עותק של ספר 'פרי עץ חיים' של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל מלפני 400 שנה.

( צילום: איתמר בבי )

מאיר מלכה מבכירי משרד הפנים באשדוד, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', מאחור נראה שמואל חיים יד ימינו של הרב.

הבחור אברהם מלול מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושוחרר לאחרונה, נצפה כשהוא משמש בקודש את האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

הגאון הרב שמואל אליהו רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בסידור חופה וקידושין בחתונת בנו של המפיק מתי גולדשטיין.

( צילום: אהובי בר לב 'דיגו' )

את הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', ראינו בתפילה בציונו של חכם יצחק חי טייב זצ"ל שהיה רבה של תוניס, לצידו נראה שף המתוקים מושיקו אנקרי.

הרב אליהו גוטמן מחב"ד מעניק ספר 'תניא' שהודפס לראשונה בהיסטוריה בסוריה, לאלוף משנה אביעד אמונה מפקד החטיבה החרדית 'חשמונאים' שצפוי לסיים את תפקידו בחודש הבא.

( צילום: מולי בוימל )

הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה והעסקן החב"די שלומי פלס, מעניקים ליועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה' - ספר 'תניא' מיוחד לרגל חג הגאולה י"ט כסלו.

הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה ומקורבו יוסי פילמר, בסיור ב'חברים לרפואה' יחד עם המנכ"ל ישראל ליברמן והסמנכ"ל צביקה לבל, לקראת שיתוף פעולה בינלאומי בתחום התרופות.

( צילום: שוקי לרר )

מ"מ ראש העיר ויו"ר תכנון ובנייה בעיריית ירושלים אליעזר ראוכברגר ורל"ש לשכתו עמנואל זלטס, השבוע בחנוכת מרכז השיקום בהדסה הר הצופים עם מנכ"ל הדסה הפרופ' יורם וייס.

באירוע ב'הדסה', סיפר מנכ"ל הדסה הפרופ' יורם וייס למנהל מגזרים במכבי מחוז ירושלים והשפלה איציק קליין, כי הוא עצמו חבר במכבי שנים רבות.

יו"ר 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן נצפה מעתיר בתפילה על שמות הילדים החולים במחלה, בציון ה'ויואל משה' מסאטמר בארה"ב.

מעצב האופנה מאיר אלמליח טס בחשאי לטורקיה, לעצב חליפות בתפירה אישית למספר חברי כנסת ונגידים חרדים.

איש יחסי הציבור אורי צרור, מתברך מהמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן'.

הגאון הרב יצחק אבוחצירא, הגאון הרב יעקב אבוחצירא והגאון הרב יחזקאל תומר - מרבני העיר רמלה, בקביעת מזוזה בחנות תשמישי הקדושה והיודאיקה של משפחתו של מאור אשש ממלא מקום וסגן ראש העיר רמלה. חדי עין יבחינו ברב הסלבס מרדכי חסידים ואחיינו המפיק יונתן בן טוב אומרים לאורחים להיכנס ברגל ימין כסגולה לברכה והצלחה.

( צילום: נתי תורג'מן )

הזמר איתי לוי בשיעור תורה לאחר תפילת שחרית, במהלך צילומי תוכנית ב'קשת 12'.

( צילום: קרן אדרי )

הזמר ששון שאולוב נצפה מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי: "תמשיך לשמח את עם ישראל".

( צילום: יעקב כהן ארזי )

